Chủ xe điêu đứng vì thủ tục

heo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, những người muốn kinh doanh vận tải trên tuyến cố định, taxi hoặc xe buýt thì phải chuyển xe của mình sang chủ sở hữu mới là hợp tác xã (HTX). Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thì cho rằng Bộ Giao thông Vận tải không có quyền đặt ra điều kiện kinh doanh bằng cách buộc người dân phải sang tên, đổi chủ xe...

Phường không chứng...

Nhiều người tuân theo quy định mới này, ngay lập tức đã gặp rắc rối ở khâu thủ tục. Anh Lê Anh Dũng, ở phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM), là xã viên HTX Vận tải và du lịch 27-7. Anh có chiếc xe bốn chỗ dùng để chạy taxi. Anh Dũng đem đơn xin góp vốn vào HTX đến phường An Lạc để chứng nhận nơi cư trú. Thế nhưng UBND phường An Lạc đã không xác nhận đơn này với lý do đây là hợp đồng dân sự theo hình thức chuyển dịch tài sản vào HTX. Vì vậy, phường không chứng nhận nơi cư trú cho anh.

Vì anh Dũng không có xác nhận nơi cư trú nên Chi cục Thuế quận cũng không thể làm các thủ tục về xác nhận và miễn thuế đối với tài sản góp vào HTX. Từ đó, HTX và anh Dũng không thể ký hợp đồng góp vốn, không công chứng, không chuyển hồ sơ qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ để làm thủ tục sang tên, đổi chủ (cấp giấy chứng nhận đăng ký xe). Cũng từ chỗ bị ách lại ở khâu chứng nhận nơi cư trú nên anh Dũng không được Sở Giao thông Công chính cấp phù hiệu để kinh doanh taxi.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, cho biết trước đây phường có chứng nhận nơi cư trú vào các loại đơn như đơn của anh Dũng. Nhưng từ giữa tháng 10-2007, phường không xác nhận nữa. Lý do, Phòng Tư pháp của quận chỉ đạo các phường không được chứng thực vào các loại đơn có quan hệ đến giao dịch dân sự về tài sản.

Quả thật, ông Vương Tấn Độ, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bình Tân, cũng xác nhận là phòng có chỉ đạo các phường không chứng thực nơi cư trú vào đơn xin góp vốn của người dân. Theo ông Độ, để chứng minh nơi cư trú và tài sản đem đi góp vốn, người dân chỉ cần chứng thực bản phôtô hộ khẩu, giấy đăng ký xe tại phường và kèm theo đơn xin góp vốn là được. “Đơn xin góp vốn là quan hệ dân sự liên quan đến tài sản nên phải được công chứng nhà nước, các phường không được chứng thực vào đơn. Nếu các phường chứng thực vào đơn là sai” - ông Độ nói.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ nhiệm HTX Hoàng Hà, xã viên và HTX của ông cũng là nạn nhân về “cách hiểu” của phòng tư pháp và các phường ở quận Bình Tân. Xã viên cư trú ở các quận khác đều được các phường chứng thực nơi cư trú vào đơn xin góp vốn, chỉ riêng ở quận Bình Tân là không. Bà Bùi Thị Dung, Chủ nhiệm HTX Hiệp Phát, cũng cho biết các quận khác chỉ cần chứng thực chữ ký của người góp vốn vào đơn là giải quyết được các thủ tục tiếp theo ở Chi cục Thuế, Phòng Cảnh sát giao thông...

Bộ Giao thông Vận tải đã sai

Bộ Tư pháp vừa có văn bản cho biết Nghị định 110/2006/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải không quy định điều kiện về chủ sở hữu (là của xã viên hay của HTX) đối với xe. Việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh ngành vận tải là không đúng thẩm quyền.

Mặt khác, việc Bộ Giao thông Vận tải quy định buộc các chủ xe phải chuyển sở hữu tài sản của mình cho HTX là không phù hợp với quy định đặc thù của pháp luật về HTX (xã viên vẫn có quyền là chủ tài sản, vốn góp của mình trong HTX). Việc buộc chuyển quyền sở hữu của các xã viên thành sở hữu của HTX thực chất là quá trình “tập thể hóa” tư liệu sản xuất, đi ngược lại với xu hướng chung hiện nay. Các quy định của Bộ Giao thông Vận tải đã gây khó khăn cho hoạt động của các HTX, không có lợi cho sự phát triển của kinh tế HTX nói riêng và nền kinh tế nói chung.