Chưa có nơi thay thế chợ đêm Kỳ Hòa

Sau quyết định ấn định thời gian chấm dứt hoạt động chợ đêm Kỳ Hòa, những tiểu thương ở khu chợ này liên tiếp gặp rắc rối xung quanh chuyện chuyển địa điểm. Tiêu biểu là vụ tiểu thương đăng ký mua sạp của một công ty chưa có giấy phép kinh doanh chợ. Trước đó, một số tiểu thương cũng đã mua sạp tại một nơi khác nhưng chợ rơi vào tình trạng ế quá nên phải trả lại...

Gần đây, có thông tin chợ đêm Kỳ Hòa sẽ chuyển về sân vận động Thống Nhất (thuộc đường Nguyễn Kim, quận 10). Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 5-1, cũng đăng tải thông tin này. Tuy nhiên, khi kiểm chứng lại, chúng tôi phát hiện thông tin này là không chính xác.

Loạn thông tin

Những ngày vừa qua, các tiểu thương chợ đêm Kỳ Hòa liên tục bàn tán về thông tin quyết định của UBND TP về việc di dời chợ đêm Kỳ Hòa.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin từ các báo, trang web... Có báo thì nói chuyển chợ đêm Kỳ Hòa về sân vận động Thống Nhất, rồi có báo lại nói sẽ xóa sổ chợ đêm Kỳ Hòa, không chuyển về đâu hết. Vậy nên mấy ngày nay, các tiểu thương cứ não ruột, muốn hỏi thông tin nào chính xác thì chẳng biết phải hỏi ai!” - ông Lê Phước Lân, một tiểu thương tại chợ đêm Kỳ Hòa nói.

Ông Lân nói thêm, hiện tiểu thương đang rất cần một thông tin chính xác từ các cơ quan quản lý, khẳng định có hay không việc xóa bỏ hoàn toàn khu chợ đêm này hay sắp tới chợ có thể chuyển về đâu. “Chúng tôi sẵn sàng nghỉ một thời gian chờ sắp xếp quy hoạch. Điều quan trọng nhất là tiểu thương vẫn còn một chỗ để kinh doanh chứ không phải ra ngoài vỉa hè bán” - ông Lân nhấn mạnh.

Trước đó, thông tin chợ đêm Kỳ Hòa chuyển về sân vận động Thống Nhất cũng đã có, khi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Phát rao bán sạp chợ đêm Gia Định cho tiểu thương. Tại đây, công ty này khẳng định văn phòng của Hùng Phát sẽ được đặt tại sân vận động. Ngoài ra, khi đến vị trí này đăng ký thì các tiểu thương cũng thấy rõ Công ty Hùng Phát đã vẽ sẵn số cho các sạp. Sau đó, không hiểu vì sao, vị trí chợ đêm cùng với việc phát phiếu đăng ký cho tiểu thương lại được chuyển về quận Phú Nhuận.

Có thể nói, bất cứ thông tin nào trong thời gian qua về chợ đêm thì các tiểu thương đều nghe ngóng. Nhưng để thẩm định được thông tin nào đúng, thông tin nào sai thì họ lại không thể tự đưa ra và chỉ còn biết chờ vào các cơ quan quản lý.

Chỉ là tin “ảo”

Ngay sau quyết định chấm dứt hoạt động chợ đêm Kỳ Hòa, UBND TP cũng đã nêu rõ là giao cho UBND quận 10 phối hợp với các sở, ban ngành để tìm địa điểm mới tổ chức chợ đêm.

Sau một quá trình tìm hiểu, UBND quận 10 có đưa ra vị trí mới là sân vận động Thống Nhất. Trong văn bản gửi TP, quận 10 nêu rõ: “Sau khi khảo sát thực tế phần sân trước khán đài A sân vận động Thống Nhất, các thành viên đều nhất trí với địa điểm tổ chức chợ đêm mới tại khu vực này”. Theo UBND quận 10, lý do chọn sân vận động là do phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Đặc biệt, khu vực này lại tiếp nối với khu Siêu thị Co.op Mart (đường Lý Thường Kiệt), cao ốc Hùng Vương Plaza (đường Hùng Vương)... Đây có thể trở thành địa điểm kinh doanh phục vụ đón khách trong và ngoài nước. Vì vậy, quận này cũng chính thức kiến nghị lên TP và các sở, ngành xem xét, chấp thuận cho quận được tổ chức chợ đêm tại khu vực sân vận động Thống Nhất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kiến nghị từ UBND quận 10.

Đến ngày 24-12, UBND TP đã có ngay buổi làm việc với các sở, ban ngành, UBND quận 10 về những vấn đề của chợ đêm Kỳ Hòa. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP đã nhấn mạnh: “Sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành, TP quyết định không tổ chức hoạt động chợ đêm tại đây. Nguyên nhân là do khu vực này không phù hợp quy hoạch, không phù hợp công năng của sân vận động và không đảm bảo hoạt động ổn định của chợ”.

Như vậy, xét theo quyết định này thì đến nay việc di dời chợ đêm Kỳ Hòa đến một khu vực cụ thể nào vẫn chưa có quyết định chính thức từ TP.