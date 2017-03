Chưa hết sốt đất lại sốt nhà

Khu vực nội thành: Nhà tăng giá gần 20%

Mặc dù vẫn đang là tháng 7 âm lịch (dân gian gọi là tháng cô hồn), trong các năm trước giao dịch bất động sản thường đóng băng, nhưng năm nay các siêu thị nhà đất lại hoạt động hết sức nhộp nhịp. Siêu thị nhà, đất ACB, bình quân mỗi ngày có đến 200 lượt người đến để tìm mua nhà đất.

Theo ông Võ Đình Quốc - Phó TGĐ Cty địa ốc ACB, trong tháng 8.2007, có 364 căn nhà đăng ký ra bán qua sàn giao dịch ACB. Cũng trong tháng 8, đã có 104 căn nhà giao dịch thành công qua sàn này.

Như vậy, số nhà bán được chiếm hơn 28% số nhà đăng ký bán. Đây có thể là một tỉ suất rất cao nếu xét trong hoàn cảnh thị trường bất động sản đang ở trong tình cảnh không thuận lợi (giá vàng liên tục biến động, tỉ lệ lạm phát cao...).

Cũng theo ông Quốc, hiện nay đã có hiện tượng đồng loạt tăng giá chào bán nhà. Tuy nhiên, việc tăng giá chủ yếu tập trung vào loại nhà mặt tiền đường lớn, có khả năng buôn bán, làm dịch vụ... Trong khi đó, nhà ở thông thường hầu như không tăng giá.

Trên thị trường nhà đất, loại nhà đất có diện tích lớn, toạ lạc tại các quận trung tâm TP đang rất hút hàng.

Cũng theo ông Quốc, hiện tại nhu cầu cần mặt bằng để kinh doanh dịch vụ tại khu vực trung tâm TP rất cao... Chính nhu cầu cao đã đẩy giá bán bất động sản khu vực trung tâm TP tăng hơn 10%, cá biệt có trường hợp tăng đến 18% nhưng vẫn có người mua.

Loại nhà ở cao cấp như biệt thự tại các quận nội thành cũng mức biến động giá lớn thứ 2 sau mặt bằng tại các quận trung tâm. Một biệt thự 1 trệt, 1 lầu, diện tích 8X20m toạ lạc tại đường D2 Văn Thánh, quận Bình Thạnh, tháng trước rao bán 5 tỉ đồng nhưng chưa bán được, tháng sau đã nâng giá chào bán lên 7 tỉ đồng. Một biệt thự khác, một trệt, một lầu, diện tích 8X20m toạ lạc trên đường Bùi Đình Tuý, chào giá 5 tỉ đồng, chỉ một tuần sau đã có người mua...

Giá đất trong khu vực nội thành cũng tăng đáng kể, một lô đất trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh rao bán 5 lượng vàng SJC/m2 Trong khi chỉ vài tháng trước, giá đất khu vực các đường Bùi Đình Tuý, Chu Văn An ở mức 3 đến 3,5 lượng/m2...

Theo nhận định của ông Võ Đình Quốc, giá nhà đất trong khu vực nội thành vốn đã đứng ở mức rất cao ít biến động trong 2 năm qua đến thời điểm hiện nay dưới sức ép của cơn sốt giá đất khu vực ngoại thành nên cũng được đà tăng theo.

Đất dự án ngoại thành: Tiếp tục nóng

Thị trường đất dự án khu vực các quận huyện ngoại thành loại trung cấp tiếp tục nóng sốt trong khi đất của các dự án cao cấp đứng giá ở mức cao, số liệu giao dịch được đã bắt đầu giảm.

Trong 2 tuần liên tiếp, các dự án cao cấp trên địa bàn quận 2 như Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, Huy Hoàng, Thế kỷ 21 đứng giá ở mức cao. Chẳng hạn như An Phú - An Khánh, giá cao nhất vẫn là 35 triệu đồng/m2.

Số vụ giao dịch thành công qua Cty nhà đất Phúc Đức - Cty môi giới mua bán nhà đất lớn nhất TP - cũng đã bắt đầu giảm so với số liệu của tháng 8.2007.

Trong 2 tuần qua, điểm đáng chú ý nhất là đất trong các dự án thuộc loại trung cấp và bình dân được mua bán nhiều và giá tăng đáng kể. Một số dự án trên địa bàn phường Phước Long, quận 9 tăng vài triệu đồng/m2 chỉ trong vòng 1 tháng.

Chẳng hạn dự án của Cty Khang Việt, giá đất từ 3,5 tăng lên đến 6 triệu đồng/m2. Đối với các dự án nằm trong và lân cận khu đô thị mới Nam Sài Gòn giá đất cũng có những biến động nhưng không bằng khu vực quận 2 và quận 9.

Các dự án cao cấp như Him Lam, Tân An Huy, Trung Sơn... đứng giá ở mức cao từ 20 đến 25 triệu đồng/m2. Trong khi đó những dự án hạng trung trên tuyến đường 6B, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tăng thêm từ 2 đến 3 triệu đồng/m2 đưa giá đất lên đến 14 - 16 triệu đồng/m2 tuỳ vào vị trí...