Chưa phạt người chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn áp dụng phạt chậm nộp, mức phạt là 0,05% trên số tiền chậm nộp đối với các trường hợp trong năm có số thuế khấu trừ ít hơn số phải nộp (nộp thiếu) nhưng chưa nộp vào ngân sách trước ngày 31-7.

Đến ngày 4-8 vẫn còn trường hợp chưa hoàn thành thủ tục quyết toán thuế, tuy nhiên theo bà Trần Thị Lệ Nga, số còn lại không nhiều. Theo thống kê, đến nay những trường hợp thuộc diện phải quyết toán tại Cục Thuế (làm tại các văn phòng đại diện, người nước ngoài...) đã hoàn thành 98%. Theo số liệu của Phòng thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP.HCM, đến ngày 31-7 nơi này đã nhận 1.509 hồ sơ quyết toán thuế của văn phòng đại diện và 5.358 hồ sơ của cá nhân.

Tại các chi cục thuế, đến nay tỉ lệ đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân đạt khoảng 90%, riêng tại quận 1 đạt 93%. Tỉ lệ hoàn thành quyết toán thuế tại các chi cục thuế khác đạt thấp hơn, theo bà Nga do phần lớn là người lao động tự do hoặc có nhiều nguồn thu nhập, nhiều nhất là hộ kinh doanh cá thể. Hầu hết đối tượng này chưa am hiểu luật, thủ tục thuế, quy định về giảm trừ gia cảnh vì theo quy định cũ không có khoản này.

Theo ông Nguyễn Đình Tấn - cục trưởng Cục thuế TP.HCM, do năm đầu tiên thực hiện quyết toán thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân, lại có nhiều văn bản hướng dẫn mới ban hành, nên cơ quan thuế cũng tạo điều kiện tối đa để cá nhân, tổ chức hoàn thành quyết toán. Các trường hợp chưa hoàn thành quyết toán sẽ được cơ quan thuế mời đến tìm hiểu xem vướng mắc ở điểm nào để tháo gỡ. Mục tiêu chậm nhất đến ngày 15-8 sẽ hoàn tất quyết toán.

