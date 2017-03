Chưa quyết thời điểm tăng giá điện

Tuy nhiên việc tăng giá điện trong năm nay là khó tránh khỏi. Ông Hào cũng nhận định đây là thời điểm nhạy cảm với thông tin điều chỉnh giá điện. “Mức giá và thời điểm áp dụng đang được các bộ ngành xem xét, sau đó lấy ý kiến nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp, cuối cùng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt” - ông Hào nói.

Trước đó, theo lộ trình tăng giá bán điện đã được phê duyệt, từ 1-7-2008 giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 842 đồng/kWh lên 890 đồng/kWh. Mức tăng này chưa tính đến việc tăng giá một loạt các nguyên liệu đầu vào của ngành điện như nhiên liệu (than, dầu diezel, madut, khí), xi-măng, sắt thép, máy móc, thiết bị và tiền lương... Do vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh tăng giá bán lẻ bình quân lên mức 917 đồng/kWh thay vì 890 đồng/kWh như lộ trình đã được duyệt (tăng 6,6% so với giá bình quân năm 2007). Tuy nhiên, trong phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã quyết tạm thời chưa tăng giá điện theo lộ trình mà cân nhắc đến cuối năm mới tăng.

Cũng theo lộ trình tăng giá điện đã được phê duyệt, do tình trạng mất cân đối trong việc sử dụng điện giữa giờ cao điểm và thấp điểm ngày càng tăng, EVN đề xuất sẽ tăng giá điện cho khu vực sản xuất vào các giờ cao điểm lên 5%. Giá bán điện vào các giờ bình thường và thấp điểm vẫn giữ nguyên. Như vậy, bình quân giá điện bán cho khu vực sản xuất sẽ tăng thêm 10 đồng/kWh. Đối với điện sinh hoạt, EVN chia biểu giá với bảy bậc, càng dùng nhiều thì giá càng cao. Mức giá 550 đồng/kWh được áp dụng cho 50 kWh đầu thay vì 100 kWh như trước đây.

Các chuyên gia kinh tế nhận định thời điểm tăng giá điện vào ngày 1-7 là hợp lý. Bởi theo quy luật thị trường, giá cả các tháng 6, 7, 8 có mức tăng thấp, thị trường dồi dào hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng hàng hóa không lớn. Tuy nhiên, ngành điện không thể vin vào việc các mặt hàng đầu vào tăng giá để tăng giá theo trong khi lại có tổn thất điện năng rất lớn. Việc loại bỏ hệ thống đường dây điện cũ kỹ gây hao mòn lớn cho ngành điện không được công bố, kiểm tra, thậm chí lâu nay kết quả kiểm toán ngành điện cũng chưa được công khai.