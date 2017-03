Chưa tăng giá điện trong tháng 10

Diễn biến thị trường hàng hóa còn phức tạp Thị trường hàng hóa trong nước dồi dào, nguồn cung luôn đảm bảo nhưng tiêu dùng chững lại do kinh tế khó khăn, hàng hóa khó tiêu thụ, giá giảm, hàng tồn tăng khiến nhiều DN lao đao. Chín tháng đầu năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.713 tỉ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2011. Mức tăng này tương đối thấp so với cùng kỳ năm 2011, do sức mua yếu và giá hàng hóa tăng thấp. Với tình hình hiện nay, thị trường hàng hóa các tháng còn lại sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đáng chú ý là sự suy giảm tiêu dùng. Dự kiến tổng mức bán lẻ năm 2012 tăng khoảng 18%-19% so với năm 2011. Nhập siêu khoảng 1 tỉ USD Xét riêng tháng 9-2012, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9,8 tỉ USD, giảm 4,5% so với tháng 8 nhưng tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2011. Kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 83,76 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính ra mức nhập siêu khoảng 100 triệu USD. Dự kiến cả năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 113 tỉ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu ước đạt 114 tỉ USD, tăng 6,8%. Như vậy, nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỉ USD. (Theo Bộ Công Thương)