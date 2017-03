Chưa tăng giá xăng

Đề xuất tăng giá bán của một số nhà nhập khẩu đầu mối bị khước từ dù doanh nghiệp tính toán các khoản lỗ đã lên tới 1.000 đồng cho mỗi lít xăng, dầu. Bộ Tài chính cho rằng chuyện các doanh nghiệp lỗ là có thật, tuy nhiên trong bối cảnh nhiều mặt hàng đang giữ ở mức cao, chưa thể tăng giá xăng dầu, vì rất có thể sẽ tác động đến các nhóm mặt hàng khác.

Như vậy, mỗi lít xăng A92 vẫn giữ nguyên mức 12.000 đồng và dầu hỏa là 11.500 đồng. Đợt điều chỉnh gần nhất là vào ngày 11/4, khi giá xăng A 92 chạm ngưỡng 65 đôla một thùng.

Tại New York hôm nay, giá dầu thô tăng nhẹ lên sát 50 USD mỗi thùng, sau thời gian dài trong xu thế giảm. Lý do chủ yếu là đồng đôla xuống giá, khiến dầu trở thành kênh đầu tư thay thế. Hiện thị trường nhiên liệu vẫn chưa có tín hiệu khả quan, mãi lực yếu do kinh tế chưa có tín hiệu phục hồi. Giới đầu cơ nhiên liệu chỉ tranh thủ lướt sóng mỗi khi giá đôla lên hay xuống. Đầu tuần này, giá dầu đã sụt tới 9% do đồng đôla mạnh lên.