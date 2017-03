Chưa thực hiện tốt cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm

Tuy nhiên, trong các quy định chung về trách nhiệm của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có nói rõ kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về ghi nhãn, niêm yết giá, cảnh báo nguy cơ mất an toàn đến sức khỏe của con người”. Đó là nhận định của ông Phan Khánh An, Ban Bảo vệ NTD (Cục Quản lý cạnh tranh), tại hội nghị triển khai pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ NTD khu vực phía Nam, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 12-7.

Ông An cho biết Luật An toàn thực phẩm có quy định cụ thể về việc ghi nhãn thực phẩm. Theo đó doanh nghiệp phải ghi đúng bản chất sản phẩm và ghi rõ thời hạn sử dụng cùng các thông tin cần thiết tùy vào loại thực phẩm hay thực phẩm chức năng. Thực tế cho thấy trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc hướng dẫn, cảnh báo cho NTD đối với sản phẩm còn chưa tốt.

Đặc biệt, luật cũng quy định nghĩa vụ phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo trước khi quảng cáo thực phẩm. Việc đăng ký quảng cáo sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ nào thì thực hiện theo quy định của bộ đó. Bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ về hàng hóa và dịch vụ. Họ có thể ngừng, từ chối các tổ chức, cá nhân thuê, sử dụng phương tiện do mình quản lý khi có hành vi vi phạm đến quyền lợi NTD.

Tuy nhiên, trong một hội thảo gần đây, một số ý kiến cho rằng hiện vẫn còn một số quảng cáo sai sự thật diễn ra và bên thứ ba cũng không quan tâm.

TÚ UYÊN