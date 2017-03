Chưa vào TPP, đã ‘bị buộc’quay lưng với hàng nội

Ông NGUYỄN XUÂN DƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi: Các địa phương xử phạt chưa tới nơi Về chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã có nhưng thực sự khi thực hiện, các cơ quan chức năng ở các địa phương chưa mạnh tay, nếu xử lý kịch khung thì những người sử dụng chỉ còn nước phá sản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các địa phương không quyết liệt vào cuộc nên kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Bộ NN&PTNT, Bộ Công an và Bộ Công Thương cũng đang xem xét, kiến nghị xử lý hình sự với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và cả hành vi bơm tạp chất vào tôm. GS VÕ TÒNG XUÂN, chuyên gia nông nghiệp: “Xử” chất tạo nạc như… cấm đốt pháo

Trách người nuôi, người trồng, trách thương lái, tiểu thương vì lợi nhuận sẵn sàng “đầu độc” thực phẩm, “đầu độc” đồng loại nhưng cũng nên nói đến sự buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước. Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, các chất cấm trong chăn nuôi mua bán dễ dàng, người dân thì thiếu hiểu biết, họ dùng vô tội vạ miễn tăng được năng suất, sản lượng và có lợi thì họ làm. Tôi nghĩ như cấm đốt pháo ngày xưa, Bộ Công an chỉ đạo giám đốc công an các tỉnh, thành nếu phát hiện đốt pháo ở tỉnh nào sẽ chế tài giám đốc công an tỉnh đó. Khi đó giám đốc công an tỉnh lại chỉ đạo xuống công an huyện, công an huyện lại chỉ đạo công an xã nếu có tiếng pháo ở địa phương nào sẽ xử phạt. Chuyện xử phạt heo chứa chất tạo nạc cũng phải như vậy, cần có sự chỉ đạo quyết liệt với chế tài đối với các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh, thành đến quận, huyện tới phường, xã và xuống từng ấp. TS NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Tiêu chuẩn toàn cầu cho hàng Việt

Câu chuyện thực phẩm bẩn này không chỉ là câu chuyện trong nước mà cả xuất khẩu, hội nhập TPP. Cách Bộ NN&PTNT đang làm là thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng. Cụ thể gồm ba việc chính là: lập ra bộ tiêu chuẩn theo đúng chuẩn mực thế giới công nhận, Việt Nam cũng công nhận và NTD lẫn DN có thể chấp nhận được. Để làm được điều đó phải rà soát lại, không chỉ đạt chuẩn về chất lượng đối với hàng nước ngoài mà cả hàng trong nước cũng phải đạt chuẩn về chất lượng. Thứ hai, phải tăng cường mẫu giám sát để kiểm tra, bằng chứng là thời gian gần đây các đoàn liên tục tăng cường kiểm tra để tăng mẫu kiểm lên. Thứ ba là phải có máy móc, thiết bị hiện đại, tiện dụng, thường kiểm tra có 100 chất thì giờ phải kiểm được 500-600 chất. Việc đầu tư công nghệ kiểm tra không phải mỗi mục đích đảm bảo chất lượng thực phẩm hàng hóa tiêu dùng trong nước, hay để chống hàng nhập khẩu chất lượng kém mà quan trọng kiểm để an tâm, biết hàng hóa mình xuất khẩu sang nước khác đạt chất lượng. TS VÕ MAI, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam: Hợp tác hóa để quản lý chất lượng

So với Thái Lan, nông nghiệp Việt Nam còn thua một quãng đường rất xa. Người Thái làm nông nghiệp theo tổ, nhóm, tư tưởng nông dân của họ làm diện tích lớn chứ không phải manh mún, nhỏ lẻ như nông dân Việt Nam. Hoạt động của HTX ở họ rất mạnh, được chính phủ hỗ trợ nhiều chính sách tốt về vốn, nghiên cứu giống, công nghệ… nên sản phẩm giá thành rẻ, đẹp, lại ngon. Việc xử lý sau thu hoạch của họ cũng hơn hẳn Việt Nam. Sản xuất nông nghiệp, cụ thể là sản xuất rau quả ở Việt Nam phải thay đổi. Phải đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết sản xuất như HTX hay tổ hợp tác. Qua đó giảm giá thành sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm. Hợp tác hóa mới có thể thuyết phục, đào tạo nông dân kiểm soát được thuốc bảo vệ thực vật, loại bỏ tình trạng thương lái ép nông dân dùng chất cấm. Khi đó mới giảm dần thực trạng thúc ép trái cây chín bằng hóa chất độc hại, trái cây chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu… Không phải Việt Nam không làm được rau quả chất lượng, ổn định đầu ra mà mới chỉ có 1-2 mô hình HTX làm hiệu quả, ổn định đầu ra xuất khẩu, xây dựng thương hiệu. Cái thiếu là nhân rộng mô hình liên kết HTX, để làm được cần có sự chỉ đạo đặt ra mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước như mỗi địa phương cần có vài mô hình liên kết HTX, có chính sách hỗ trợ, tìm kiếm DN liên kết, tìm đầu ra, từ đó nhân rộng phát triển. QUANG HUY ghi