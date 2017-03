Chứng chỉ hành nghề có giá trị toàn quốc

Mới đây, một doanh nghiệp cho biết khi nộp chứng chỉ hành nghề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, nhân viên tiếp nhận hồ sơ không chấp nhận với lý do chứng chỉ do tỉnh khác cấp nên không có giá trị hành nghề, đăng ký kinh doanh tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho rằng trong chứng chỉ không đề cập đến địa bàn hoạt động của người được cấp chứng chỉ. Do đó, theo lẽ thông thường thì chứng chỉ phải có giá trị trên toàn quốc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết có thể có sơ suất và hiểu nhầm trong quá trình hướng dẫn cho doanh nghiệp. Theo quy định thì chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản không bị giới hạn địa bàn hoạt động. Do đó, Sở cũng mời doanh nghiệp trực tiếp đến Sở để cùng giải quyết vướng mắc này.