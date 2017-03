Chung cư xây xong cũng tăng giá theo vật liệu

Căn hộ cao cấp cũng đòi lên giá Tháng 5.2009, 10 khách hàng thuộc dự án nhà cao tầng Horizon, do công ty địa ốc Fico làm chủ đầu tư, đã thông qua một công ty luật nhờ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Lý do, chủ đầu tư điều chỉnh giá tăng thêm 4 triệu đồng/m2 (trước đó mức dự kiến nâng thêm là 6 triệu đồng/m2), nâng mức giá của dự án lên gần 17 triệu đồng/m2, nếu khách hàng không đồng ý thì thanh lý hợp đồng. Theo khách hàng, hợp đồng hứa mua hứa bán công ty ký với khách hàng từ năm 2005 – 2006, thời điểm giao nhà là tháng 3.2008. Và đến nay, công trình đang tiến hành xây dựng móng. Tuy nhiên để tỏ thiện chí của mình, khách hàng đồng ý ký phụ lục với mức điều chỉnh giá tăng thêm là 1,3 triệu đồng/m2, nhưng mức giá này lại không được chủ đầu tư đồng ý. Trả lời báo chí, bà Vương Thuý Nga, giám đốc công ty Fico, cho biết, do những vướng mắc trong việc thay đổi chính sách nên công trình buộc phải ngưng thi công, đây là nguyên nhân bất khả kháng. Hiện công trình đã được thi công trở lại từ tháng 3.2009, dự kiến sẽ giao nhà sau 24 tháng. Theo bà Nga, với mức giá tăng 4 triệu đồng/m2, chủ đầu tư vẫn còn lỗ so với mức trượt giá của nguyên liệu đầu vào.