Chứng khoán bất ngờ đảo chiều, giao dịch tăng vọt

Theo Bạch Hường ( VNE)



Giảm mạnh ở đợt 1, sau đó gượng nhẹ và nhanh chóng quay đầu ở đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số sàn TP HCM đã có phiên tăng duy nhất trong tuần cuối cùng tháng 11, sau khi tiến 8,02 điểm (1,66%). Vn-Index từ dưới mốc 470 ở đợt 1 đã lội ngược dòng ngoạn mục lên 490,62 điểm vào chung cuộc.Một chút do dự xuất hiện ở đầu phiên, khi nhà đầu tư lo sợ dấu hiệu bẫy giá xuất hiện (bulltrap). Song, trước lực mua được tăng cường đưa vào, nhất là ở những blue-chip, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, đã kích thích sự tham gia mua vào nhiều hơn của nhà đầu tư, vực dậy thị trường. CTG, EIB, STB, VCB đều không còn dư bán vào cuối phiên, trong khi còn hàng trăm nghìn đến cả triệu cổ phiếu đặt lệnh mua giá trần chưa kịp khớp. Hàng loạt cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn: DPM, FPT, HAG, PPC, PVD... hòa vào xu thế tăng, song, SSI, HPG, VIC... lại đuối sức cuối phiên.Nếu ở những phiên trước, cổ phiếu ế hàng loạt, không có dư mua, thì phiên này, người bán làm chủ thị trường, hạn chế xả ra. Bảng điện tử gần như trống hẳn bên dư bán.Toàn sàn chỉ 41 mã giảm, 24 cổ phiếu đứng mức tham chiếu và 125 cổ phiếu tăng.Lý giải diễn biến thay đổi chóng vánh sáng nay, giới phân tích cho rằng, áp lực giải chấp ở các công ty chứng khoán gần như đã hết, tức lực bán tháo đè bẹp thị trường sẽ không còn. Thêm vào đó, giá nhiều cổ phiếu sau chặng đường giảm hết tốc lực vừa qua đã ở mức hấp dẫn, nhất là nhà đầu tư tổ chức, đối tượng này đã giải ngân khá nhiều sáng nay. Hơn nữa, việc khối ngoại liên tiếp bán ròng, cộng thêm mua chứng khoán ký quỹ sắp "bật đèn xanh" đã tiếp thêm sức để Vn-Index biến động mạnh trong ngày cuối tuần.Nhiều nhà đầu tư giữ cổ phiếu cũng nhân cơ hội này chốt lời, đẩy thanh khoản HOSE vọt cao, tăng gần 71% về khối lượng và 60% về giá trị so với ngày 26/11, đạt tương ứng 68,7 triệu chứng khoán, trị giá 2.794 tỷ đồng.Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện trong phiên giao dịch của HNX-Index sáng nay, nhưng chỉ số sàn Hà Nội vào lúc đóng cửa chỉ nhích nhẹ 0,22 điểm (0,14%), chốt tại 155,41 điểm. Lượng chứng khoán chuyển nhượng lên 20%, và giá trị tăng gấp đôi so với hôm qua, đạt 40,3 triệu, ứng với 1.324 tỷ đồng.Lúc 11h, UPCoM-Index vơi 2,57 điểm (4,27%), dừng ở 57,66 điểm. Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết có 43.850 cổ phiếu sang tay, tương đương 551,6 triệu đồng.