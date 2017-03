Chứng khoán bất ngờ thoát hiểm

Sau nhiều phiên giảm điểm thê thảm liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước hôm nay đã bất ngờ đảo chiều đi lên khi có sự hỗ trợ từ những cổ phiếu chủ chốt. Mặc dù vậy, thanh khoản trên sàn vẫn giữ ở mức thấp đáng lo ngại.



Tại sàn TP.HCM, màu xanh đã trở lại thị trường ngay từ khi khởi động phiên. Tuy nhiên, giao dịch vẫn diễn ra trong giằng co, chỉ số Vn-Index liên tiếp biến động trong biên độ hẹp. Người giữ cổ nhường nhịn, áp lực bán không áp đảo, cung - cầu của thị trường cân bằng lại. Đặc biệt, tâm lý người cầm tiền vẫn khá thận trọng và luôn tỏ ra thờ ơ chưa sẵn sàng nhập cuộc.



Trong đợt làm việc buổi sáng, có thời điểm chỉ số Vn-Index đã tái hiện xu hướng đi xuống. Màu đỏ chi phối và bao phủ bảng điện tử. Tuy nhiên, lúc chốt đợt làm việc buổi sáng, với sự hỗ trợ của các trụ đỡ như MSN, BVH, EIB, FPT… tăng điểm đã kéo thị trường TP.HCM vẫn duy trì được màu xanh.



Tạm chốt lại phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Vn-Index chỉ tăng nhẹ 0,37 điểm, tương đương 0,09% và đứng tại mức 411,1 điểm.



Mặc dù bước sang đợt làm việc buổi chiều thị trường tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, tuy nhiên giao dịch vẫn diễn ra trong trầm lắng và ảm đạm. Cung cầu đều giữ ở mức cầm chừng. Người mua hoàn toàn tỏ ra bình tĩnh không vội vàng, trong khi đó người bán cũng thận trọng nghe ngóng xu hướng.



Về lúc cuối phiên, khoảng cách đi lên của chỉ số có phần khả quan hơn khi lực cầu bắt đầu xuất hiện trên sàn. Nhiều cố phiếu niêm yết đã được giới đầu tư quay sang mua vào do đã rơi về mức giá hấp dẫn. Mã xanh theo đó bắt đầu xuất hiện nhiều trên bảng điện tử. Trong đó đáng chú ý phần lớn các cổ phiếu đóng vai trò quyết định trên sàn đã quay đầu ghi điểm.



Điển hình như, BVH tăng 900 đồng/cổ phiếu, EIB tăng 200 đồng/cổ phiếu, SAM tăng 300 đồng/cổ phiếu, SJS tăng 400 đồng/cổ phiếu…



Khép lại ngày giao dịch, chỉ số Vn-Index đã vươn lên mức 413,83 điểm, tăng thêm 3,1 điểm, tương đương 0,75 %. Khối lượng giao dịch tiếp tiếp đứng ở mức thấp, chỉ đạt 31,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 463,83 tỷ đồng. Toàn thị trường có 152 mã tăng điểm, 69 mã đứng giá và 87 mã giảm điểm.



Chỉ số VN30-Index cũng lên mức 488,82 điểm, tăng thêm 3,4 điểm, tương đương 0,7 %. Khối lượng giao dịch đạt 9,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 160,02 tỷ đồng. Toàn thị trường có 20 mã tăng điểm, 8 mã đứng giá và 2 mã giảm điểm.



Trong khi đó bên sàn Hà Nội, giao dịch chậm chập tiếp tục tái diễn khi thị trường mở cửa ngày làm việc. HNX-Index theo đó giữ đà đi xuống cho đến cuối giờ làm việc buổi sáng.



Tuy nhiên, bước sang đợt làm việc buổi chiều, thị trường đã đảo chiều tăng điểm trở lại do nhận được sự hỗ trợ tích cực từ những cổ phiếu có vai trò chủ chốt trên sàn như ACB tăng 100 đồng, HBB tăng 300 đồng….



Cuối phiên, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 69,81 điểm, tăng thêm 1,73 điểm, tương đương 2,54 %. Khối lượng giao dịch đạt 39,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 336,43 tỷ đồng. Toàn thị trường có 187 mã tăng điểm, 42 mã đứng giá và 64 mã giảm điểm.





Theo Yến Nhi (VnMedia)