Chứng khoán bị tác động xấu từ số liệu kinh tế Nhật

Cho dù mức giảm của các chỉ số chứng khoán không lớn, nhưng VIX - chỉ số đo lường trạng thái bất ổn của thị trường, vẫn giảm tới 7% xuống còn 13,70, mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua.



Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones để mất 38,52 điểm (0,29%) xuống 13.169,43 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp và hạ nhẹ 1,76 điểm (0,13%), còn 1.404,11 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq chỉ giảm 1,66 điểm (0,05%) xuống 3.022,52 điểm.



Ngay từ đầu phiên, thị trường đã bị chao đảo khi Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo cho hay tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2/2012 chỉ đạt 0,3%, thấp hơn nhiều so với dự kiến của giới phân tích là 0,7%. Thông tin này càng khiến giới đầu tư lo ngại hơn về đà hồi phục của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và những tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đối với kinh tế toàn cầu.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 13/8, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng nối gót diễn biến ảm đạm của Phố Wall và đồng loạt “lao dốc,” do mức tăng trưởng GDP đáng thất vọng của Nhật Bản trong quý 2 vừa qua.



Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,26%, xuống còn 5.831,88 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng mất 0,27%, xuống 3.426,41 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng rút 0,5%, xuống 6.909,68 điểm.



Tuy nhiên, sang tới phiên giao dịch ngày 14/8 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán đều bất ngờ khởi sắc trở lại sau khi đua nhau mất điểm vào hôm trước đó, do giới đầu tư vẫn tiếp tục hy vọng vào quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các khu vực này.



Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 30,62 điểm, tương đương 0,34%, lên 8.915,77 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và Hang Seng của Hong Kong cũng lần lượt ghi thêm 3,33 điểm (0,16%) và 170,06 điểm (0,85%), lên 2.139,41 điểm và 20.251,42 điểm./.





Theo Minh Trang (TTXVN)