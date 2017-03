Hôm qua là ngày đầu tuần song thị trường chứng khoán toàn cầu lặng sóng khi Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Đến sáng nay, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống. Chỉ số chứng khoán tổng hợp MSCI mất 0,4%, xuống còn 113,04 điểm lúc 10h20 giờ Tokyo sáng nay. Australia và Hàn Quốc cũng điều chỉnh giảm từ 0,4% đến 0,8%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,8%. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước này là Toyota giảm 1,4%. Hãng Sony cũng mất 1,5% giá trị trên mỗi cổ phiếu do đồng yen mạnh làm ảnh hưởng lợi nhuận thu được từ nước ngoài. Bên cạnh đó, thị trường Nhật Bản còn sụt giảm sau lời hứa hẹn của Thủ tướng Hatoyama sẽ có những hành động thích hợp nhằm đối phó với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm. Theo 3 cuộc điều tra mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản đang ở mức thấp hơn hoặc bằng 20%. Cứ 10 cử tri thì có tới 6 người nghĩ rằng ông nên từ chức.

Thị trường dầu thô kết thúc tháng 5 ở trên 74 USD. Hôm qua, mỗi thùng có thêm 47 cent, lên mức 74,44 USD, sau khi mất 58 cent hôm thứ 6. Diễn biến tăng nhẹ vào cuối tháng bù đắp phần nào những tổn thất của thị trường trong suốt tháng 5. Vào đầu tháng, hợp đồng giao tương lai đạt mức giá cao nhất suốt 19 tháng ở 87,15 USD. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng lao dốc sau đó và khiến tháng 5 trở thành thời kỳ mất giá mạnh nhất kể từ cuối năm 2008.

Sau khi nhích nhẹ trong ngày đầu tuần, đồng euro sáng nay lại quay đầu đi xuống so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt. Tính đến 9h05 theo giờ Tokyo, mỗi euro tương đương 1,2266 USD, giảm khá mạnh so với mức 1,2306 cuối ngày hôm qua. Tổng cộng trong tháng 5, đồng tiền chung châu Âu mất khoảng 7,4% giá trị so với đôla Mỹ và đây là tháng giảm thứ 6 liên tiếp. Trong suốt 10 năm qua, chưa bao giờ đồng euro lại mất giá kéo dài so với USD như hiện nay. Hiện Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vẫn là trọng tâm của khủng hoảng nợ công châu Âu. Nỗi hoang mang của giới đầu tư càng thêm trầm trọng sau nhận xét của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào hôm qua, rằng nợ công sẽ tiếp tục là vấn nạn đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha thề sẽ tiếp tục cải cách thị trường lao động nhằm vực dậy nền kinh tế trước tháng 6. Hôm cuối tuần, tổ chức Fitch Ratings bất ngờ giảm điểm tín dụng của Tây Ban Nha, chỉ một ngày sau khi nước này công bố các biện pháp cắt giảm nợ công. Hiện đại diện từ nghiệp đoàn và đại diện của các công ty đang thảo luận trong nỗ lực giảm tỷ lệ thất nghiệp, cắt giảm giờ làm. Thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát sao những cuộc bàn thảo này, trong nỗi lo lắng rằng Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 5 châu Âu, sẽ có thể đi theo vết xe đổ của Hy Lạp. Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã lên đến 20%, cao thứ 2 trong khối EU sau Latvia.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng 7,4%

trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa rồi, theo số liệu công bố hôm qua. Riêng trong quý 4/2009, tỷ lệ tăng trưởng đạt mức cao 8,6%. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ dự đoán GDP sẽ tăng trưởng 8,5% trong năm tài chính kế tiếp. Mặc dù vậy, hồi tuần trước Thủ tướng Ấn Độ khẳng định nước này phải tăng trưởng ít nhất 10% mỗi năm thì tình trạng đói nghèo mới được giải quyết triệt để.

Phi hành đoàn của hãng hàng không Anh British Airways tiếp tục ngày biểu tình thứ 14 khi các đòi hỏi về lương, trợ cấp và điều kiện làm việc của họ vẫn chưa được đáp ứng. Hôm 24/5, biểu tình tạm dừng để bắt đầu cuộc thảo luận 5 ngày với đại diện lãnh đạo hãng bay. Tuy nhiên sau khi một lần nữa thỏa thuận thất bại, biểu tình lại bùng lên vào Chủ nhật vừa rồi. Làn sóng phản đối của nhân viên càng làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của British Airways. Trong năm tài chính kết thúc vào 31/3, hãng này lỗ kỷ lục 611 triệu USD. Người ta ước tính cứ 7 ngày nhân viên biểu tình, hãng lại thiệt hại khoảng 63 triệu USD.

Theo Thanh Bình ( VNE)