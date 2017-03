Chứng khoán châu Á giữ vững đà tăng

Đa số các thị trường chứng khoán lớn của khu vực đều duy trì được đà tăng điểm. Nhờ sức tăng mạnh của thị trường Nhật, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 1,5% lên 106,37 điểm.

Tại thời điểm hầu hết các thị trường châu Á ngừng giao dịch, các chỉ số chứng khoán của Anh, Pháp và Đức đang (16h) tăng trên 0,6%. Còn tại Mỹ, chỉ số tương lai của Dow Jones và S&P 500 lại giảm xấp xỉ 0,1%.

Chuyển qua diễn biến giao dịch của thị trường Nhật, chỉ số Nikkei 225 phiên này đã có mức tăng điểm mạnh nhất khu vực sau ngày nghỉ giao dịch đầu tuần. Phiên đầu tuần các chỉ số chứng khoán châu Á đã tăng điểm mạnh, do đó việc biên độ tăng mạnh của chỉ số Nikkei 225 một phần xuất phát từ đó.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng khác khiến chỉ số Nikkei tăng điểm chính là những thông tin tích cực từ diễn biến thị trường Mỹ sau khi CIT Group được giải cứu.

Cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn của Nhật đã đạt mức tăng mạnh trong phiên này, trong đó cổ phiếu Canon tăng 3,6%, cổ phiếu Panasonic tiến thêm 5,7%, cổ phiếu Sony lên 2,2%, cổ phiếu Toyota nhích 3,1%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 256,7 điểm, tương đương 2,73%, chốt ở mức 9.652,02. Khối lượng giao dịch đạt 2,1 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 9 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Chuyển qua thị trường khác, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã giảm điểm sau khi đã lên ngưỡng cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Phiên buổi sáng thị trường đã nhiều lần tăng điểm tuy nhiên sang phiên buổi chiều lại liên tục giảm sâu.

Chỉ số Shanghai Composite đã tăng 78% so với đầu năm nay. Cũng trong thời điểm này, các ngân hàng thương mại của Trung Quốc cho vay mới tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,37 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Theo số liệu của Bloomberg, giá các cổ phiếu trong chỉ số Shanghai Composite đã tăng gấp 33,7 lần so với thu nhập của các công ty - cao hơn nhiều so với mức tăng 12,9 lần so với hồi tháng 10 năm ngoái.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite giảm 53,71 điểm, tương đương -1,64%, chốt ở mức 3.213,21.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,21%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam lên 0,86%. Chỉ số ASX của Australia tiến thêm 0,1%. Chỉ số Straits Times của Singapore mất 0,14%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc nhích 0,71%. Chỉ số BSE của Ấn Độ xuống 0,56%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông gần như không có thay đổi so với phiên trước.