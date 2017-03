Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ khối ngân hàng

Loạt tin tức khả quan từ hoạt động kinh doanh của Citigroup, JPMorgan Chase và Barclays, cũng như thông báo không cần nhận thêm hỗ trợ vốn của Chính phủ Mỹ của Bank of America, đã tạo nên hy vọng cho sự phục hồi của khối tài chính toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên này đã tăng 2% lên 77,78 điểm. Như vậy chỉ số này đã tăng gần 8% sau ba phiên tăng điểm liên tiếp.

Biên độ tăng điểm trên 3% đã diễn ra ở nhiều thị trường như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia cho thấy giới đầu tư đang có hy vọng lớn cho một giai đoạn phục hồi.

Tuy nhiên, ở những thị trường như Hồng Kông, Singapore và Ấn Độ, các chỉ số chứng khoán đã quay đầu giảm điểm với biên độ thấp khi kết thúc ngày giao dịch.

Chứng khoán Nhật đã tăng điểm hôm thứ Ba trước đà lên điểm mạnh của cổ phiếu khối ngân hàng.

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Nhật, Mitsubishi UFJ Financial Group đã tăng 8,2%, cổ phiếu của hai ngân hàng lớn khác là Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group có mức tăng lần lượt là 5,8% và 7,6%.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn và khối bất động sản cũng đã tăng điểm với biên độ lớn, góp phần giúp chỉ số Nikkei 225 khởi sắc.

Trong đó, cổ phiếu Toyota tăng 2,4%, cổ phiếu Honda tiến thêm 3,3%, cổ phiếu Kyocera lên 5,3%; cổ phiếu Mitsui Fudosan tăng 6,1%, cổ phiếu Mitsubishi Estate lên 5,6%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 244,98 điểm, tương đương 3,18%, chốt ở mức 7.949,13. Khối lượng giao dịch đạt 2,3 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 2 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Chuyển qua thị trường khác, cơ quan xúc tiến thương mại Singapore vừa cho biết, xuất khẩu không bao gồm dầu của nước này trong tháng 2/2009 đã giảm 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 34,9% trong tháng 1/2009.

Như vậy, xuất khẩu của quốc đảo này đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong thời gian qua. Góp phần vào mức giảm này xuất phát từ nhu cầu hàng điện tử và dược phẩm sụt giảm mạnh trên toàn cầu.

Theo đó, trong tháng 2/2009, xuất khẩu hàng điện tử của Singapore đã giảm 31,9%, xuất khẩu hàng dược phẩm hạ 23,4%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Straits Times hạ 21,87 điểm, tương đương -1,38%, chốt ở mức 1.564,45.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tiếp tục tăng 1,41%. Chỉ số ASX của Australia tiến thêm 2,91%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 0,76%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ hạ 0,9%. Chỉ số Shanghai Composite tiến thêm 3,02%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lên 3,41%.