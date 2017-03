Chứng khoán chờ tin từ quỹ đầu tư 400 triệu USD

Công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS)

Đóng cửa phiên cuối tuần vừa rồi, Vn-Index chốt ở mức 499,46 điểm, giảm 4,19 điểm (-0,83%), HNX-Index chốt ở mức 156,21 điểm, giảm 2,18 điểm (-1,38%) so với mức đóng cửa một tuần trước đó. Thanh khoản trên 2 sàn tiếp tục đi xuống, thậm chí phiên cuối tuần giá trị giao dịch tại HOSE rớt xuống mức 858 tỷ đồng, đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2010.



Trong tuần, kinh tế thế giới và Việt Nam đều có những diễn biến tương đối lạc quan nhưng các thông tin liên quan đến có hay không việc quỹ VEIL thuộc Dragon Capital có thể thoái vốn đã tác động đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư. Không chỉ các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch trong tâm lý chờ đợi, mà khối nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh tỷ lệ mua ròng.



Do tác động về mặt tâm lý, nên quyết định của các cổ đông thuộc quỹ VEIL sẽ là yếu tố góp phần không nhỏ trong việc hình thành xu hướng của thị trường trong tuần này. Tuy nhiên, ít nhiều các thông tin trên đã được phản ánh trong đợt suy giảm của thị trường vừa qua. Khả năng các chỉ số chứng khoán trên 2 sàn tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp trong tuần tới là khá lớn.

Công ty chứng khoán VnDirect

Tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng Vn-Index vẫn chưa thể vượt qua mức kháng cự 500 điểm. Đây cũng chính là đáy dưới của kênh xu thế. Điều này cho thấy Vn-Index đang nằm ở vùng rất nhạy cảm về xu thế. Mức hỗ trợ gần nhất của Vn-Index là ở 480 điểm và mức kháng cự nhẹ tại 500 điểm.

Như vậy chỉ số đã có 2 phiên phục hồi sau khi xuống dưới đường Bollinger band. Nhiều khả năng VN-Index sẽ quay trở lại kênh xu thế cũ và tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp với khối lượng giao dịch thấp thêm một thời gian nữa. Trong trường hợp Vn-Index giảm xuống dưới kênh xu thế kèm khối lượng giao dịch gia tăng sẽ đưa Vn-Index vào một chu kỳ giảm giá.

Tuy nhiên, các tin tức hỗ trợ thị trường đang dần lấn át các tin tức tiêu cực. Nhà đầu tư nên tăng dần tỷ lệ nắm giữ trong các phiên giảm điểm hoặc các đợt giảm giá trong phiên. Các mã có vốn hóa trung bình và nhỏ, chỉ tiêu cơ bản tốt và có dòng tiền mạnh là lựa chọn hợp lý cho mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

Công ty chứng khoán Rồng Việt

Tuần vừa qua, giá trị giao dịch của khối ngoại cũng ở mức rất thấp và họ vẫn chỉ tập trung vào các mã blue-chip. Dường như không chỉ có nhà đầu tư trong nước, mà khối ngoại cũng đang rất quan tâm đến việc VEIL bị buộc thoái vốn.

Thị trường đang cần lý do để tăng điểm. Các ngân hàng thương mại có vẻ như đang thực hiện rất nghiêm túc cam kết của mình, khi lãi suất huy động đã đồng loạt được rút về ở mức tối đa 11,2%/năm, lãi suất cho vay đang được giảm dần. Vấn đề còn lại là số phận của VEIL sau ngày 12/07 tới đây.

Trường hợp nếu quỹ này thực sự bị buộc thoái vốn, khả năng sẽ chỉ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong một vài phiên đầu. Bởi lẽ, theo như được biết, danh mục đầu tư của VEIL chủ yếu là blue-chip, vốn được khối ngoại ưa thích, và giống như trường hợp của STB vừa qua, việc bán ra lập tức sẽ có lực cầu khác hấp thu. Thị trường sẽ hồi phục lại sau đó. Ngược lại, nếu VEIL không bị thoái vốn, thị trường rất có thể sẽ tăng điểm mạnh.

Công ty chứng khoán FPT (FPTS)

Sau những diễn biến vừa qua, vận động của Vn-Index trong tuần tới nhiều sẽ nằm trong kênh phục hồi tăng ngắn hạn với khoảng điểm 490 - 520. Tâm lý thận trọng trở thành yếu tố chi phối mạnh nhất các quyết định của nhà đầu tư. Do đó, dù có khá nhiều thông tin tích cực được công bố trong tuần nhưng hoạt động giao dịch vẫn diễn ra ảm đạm và tẻ nhạt.

Cần có thêm thời gian để hoạt động giao dịch trên hai sàn HOSE và HNX sôi động hơn. Lý do là các thông tin tích cực cần có thời gian thẩm thấu để thay đổi quan điểm của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự biến động của các chỉ số chứng khoán thế giới vẫn được khá nhiều nhà đầu tư lấy làm 'kim chỉ nam' cho hoạt động giao dịch của mình. Do đó, tích lũy đi ngang vẫn là xu thế chủ đạo của hai sàn HOSE và HNX trong tuần tới.

Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt với sàn UpCom khi mà phương thức giao dịch liên tục sẽ được áp dụng tại sàn này trong thời gian ngắn tới. Do đó, nhiều khả năng chỉ số UpCom-Index sẽ tiếp tục gia tăng cùng với sự gia tăng của thanh khoản trên sàn này. Do đó, nhà đầu tư nên dành thời gian lựa chọn các mã trên sàn UpCom để đưa vào danh mục đầu tư của mình.

Công ty chứng khoán TP HCM (HSC)

Đứng trên quan điểm trung và dài hạn, thị trường sẽ khó để tăng mạnh trừ khi xu hướng biến động của tỷ giá và lãi suất thể hiện rõ ràng. Áp lực tăng tỷ giá đang lớn dần, tuy nhiên trước mắt tỷ giá sẽ không tăng mạnh. Bên cạnh đó, từ lâu chúng tôi đã đặt ra câu hỏi suất huy động sẽ giảm được đến mức nào khi mà theo chúng tôi, yêu cầu tăng vốn huy động (xuất phát từ các quy định của Ngân hàng Nhà nước) sẽ cản trở mong muốn giảm lãi suất thị trường của Chính phủ. Do đó, thị trường tuần tới có thể tăng nhẹ nhưng sẽ hạn chế từ mốc kháng cự khoảng 515 trở lại.

Theo Nhật Hường ( VNE)

