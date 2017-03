Chứng khoán: Đỏ sàn chưa hẳn xấu!

Lợi nhuận quý III-2007 của nhiều công ty đã vượt kế hoạch cả năm. Theo thông lệ, đây là cơ hội vàng để bỏ tiền đầu tư vào chứng khoán. Tuy nhiên, chứng khoán lại liên tục giảm, màn hình hiển thị toàn màu đỏ, khiến các nhà đầu tư đang đau đầu với câu hỏi này.

Đỏ sàn tám phiên liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, chỉ số VN-Index giảm 32,59 điểm (tương đương 3,23%) xuống còn 973,59 điểm. Như vậy phòng tuyến 1.000 điểm duy trì mấy tháng nay đã thủng, tính cả phiên này thì đã có tám phiên giảm liên tiếp tại sàn TP.HCM.

Trong số 123 cổ phiếu niêm yết trên sàn TP.HCM ngày 13-11, chỉ có sáu mã chứng khoán tăng giá, bốn mã đứng giá và có tới 114 mã giảm giá. “Tân binh” xi măng Hà Tiên 1 vừa lên sàn cũng cùng chung số phận, trong phiên giao dịch đầu tiên đã giảm 9.500 đồng, chốt ở mức 60.500 đồng so với giá dự kiến là 70.000 đồng/cổ phiếu. “Đại gia” Đạm Phú Mỹ - DPM còn thê thảm hơn, lên sàn được bảy phiên đã có sáu phiên rớt giá, giá chốt ở mức 34.500 đồng/cổ phiếu, tụt xa mức khởi điểm là 100.000 đồng/cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội cũng vậy, màn hình chứng khoán đồng nhất một màu đỏ. Đây là phiên thứ tư thị trường liên tiếp mất điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, tổng số 92 mã chứng khoán niêm yết chỉ duy nhất một mã tăng giá, một mã đứng giá, một mã không giao dịch, còn lại 89 mã thi nhau “đổ đèo”.

Nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định giá cổ phiếu đang đi ngược quy luật. Bởi trong các báo cáo tài chính quý III-2007 hầu hết các công ty niêm yết trên sàn đều làm ăn có lãi, thậm chí có doanh nghiệp lợi nhuận đã vượt trên 100% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Chẳng hạn, cổ phiếu Dược Hậu Giang, phiên này giá ở mức rất thấp 248.000 đồng/cổ phiếu, giảm trên 50% so với mức giá tham chiếu 514.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi quý III-2007, Dược Hậu Giang đạt lợi nhuận sau thuế tăng 3,12% so với quý II-2007 và tăng 65,11% so cùng kỳ năm ngoái.

Cơ hội gom hàng vào?

Hàng loạt cổ phiếu trên thị trường đua nhau giảm. Giảm mạnh nhất là các cổ phiếu Blue-chip như Sacombank, FPT, Vinamilk, SSI, ACB... Giải thích nguyên nhân, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Đông Dương, cho rằng “dòng tiền đổ vào chứng khoán đang nghẽn lại”.

Các ngân hàng không còn mở hầu bao cho vay mua cổ phiếu mà đang ra sức thu hồi công nợ cho kịp thời hạn 31-12 (mốc mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu). Mặt khác, nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng đầu tư vào đất để kiếm lời thay vì chỉ chăm chăm đầu tư vào chứng khoán.

Ông Mạc Hữu Danh, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, cũng đồng tình với nhận xét trên. “Chứng khoán Việt Nam suy giảm một phần do ảnh hưởng dây chuyền từ chứng khoán thế giới. Mặt khác, việc hàng loạt công ty dồn dập niêm yết gần đây khiến cho thị trường “dư hàng”, vì vậy nhiều người giam tiền lại, không vội mua cổ phiếu ngay” - ông Danh phân tích thêm.

Dưới góc độ một người đầu tư, anh Trần Văn Bình ở sàn SSI, cho rằng chứng khoán đang đảo chiều là do thông tin IPO của Ngân hàng Vietcombank quá xấu.Tuy nhiên, ông Mạc Hữu Danh, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Sacombank lại cho rằng: “Đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư gom cổ phiếu vào!”.

Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã âm thầm gom hàng. Bằng chứng là ngay trong phiên giao dịch ngày 13-11, dù chứng khoán rớt giá mạnh nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch vẫn không giảm. Nếu so với thời điểm chứng khoán điều chỉnh mạnh vào tháng 5 và tháng 6- 2007 thì khối lượng giao dịch cổ phiếu hiện nay vẫn nhiều gấp đôi.