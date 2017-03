Chứng khoán giảm, chớ vội “bắt đáy”

Diễn biến trên thị trường chứng khoán (TTCK) những phiên giao dịch vừa qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất yếu, thị trường chưa cho thấy tín hiệu khả quan nào. Theo phân tích của các công ty chứng khoán, tác động của chính sách kinh tế vĩ mô sẽ còn kéo dài. Do đó, nhà đầu tư tạm dừng việc “bắt đáy”, tránh phải bán tháo cắt lỗ trong thời điểm này.

Tâm lý thị trường đang quá yếu

Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước ban hành đồng nghĩa với việc cung tiền cho toàn thị trường bị siết lại, nhất là việc hạn chế bung tiền vào bất động sản và chứng khoán đã tạo thêm áp lực cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các vấn đề tỉ giá, lạm phát, lãi suất bùng nổ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp càng khiến tâm lý thị trường nặng nề hơn. Hoạt động bán tháo diễn ra mạnh mẽ, liên tiếp trên cả hai sàn trong các phiên vừa qua và nhiều cổ phiếu mạnh của thị trường giảm sàn là minh chứng cho tâm lý thị trường đang quá xấu.

Trong các phiên gần đây, lực bán cổ phiếu áp đảo lực mua, số lượng lệnh mua hạn hẹp, chủ yếu mua với giá sàn. Thêm vào đó, thông tin chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Chứng khoán Kim Long đã ảnh hưởng mạnh đến nhóm cổ phiếu chứng khoán và có thể là giọt nước làm tràn ly trong bối cảnh thị trường đã khá bi quan.

Trong thời điểm này, nhà đầu tư nên chờ đợi, xem xét diễn biến của thị trường không nên tìm cách “bắt đáy” vội vàng. Ảnh: HTD

Theo ông Lê Anh Thi, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Âu Việt, những thông tin kinh tế vĩ mô sẽ còn tác động tới thị trường kéo dài nên xu hướng giảm điểm vẫn rất lớn. Nhiều ngưỡng cản quan trọng của VN-Index đã bị phá vỡ. Theo Công ty Chứng khoán ACBS, trong ngắn hạn VN-Index giảm xuống vùng 420 là một kịch bản được tính đến. Chốt phiên giao dịch ngày 3-3, VN-Index chỉ còn lại 453 điểm, trước ngưỡng nhạy cảm này, nhiều nhà đầu tư đã tìm cách “bắt đáy”. Song lực bắt yếu không đủ sức cho thị trường trụ vững, nhất là khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro trước những thông tin kinh tế vĩ mô sắp được công bố.

Hạn chế tối đa việc “bắt đáy”

Lời khuyên khôn ngoan nhất cho nhà đầu tư lúc này của hầu hết các công ty chứng khoán đều cho rằng trong thời điểm nhạy cảm này, nhà đầu tư nên chờ đợi, xem xét diễn biến của thị trường không nên tìm cách “bắt đáy” vội vàng. “Giữ lượng tiền mặt lớn là hành động khôn ngoan nhất thời điểm này, đồng thời không nên bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá” - TS Lê Thẩm Dương, ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhận định.

Riêng Công ty Chứng khoán SSI vẫn tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn vì giá vẫn cách xa vùng 430-450 điểm và các phân kỳ giá lên cũng chưa rõ ràng.

Theo ông Lê Anh Thi, ngoài những thông tin kinh tế vĩ mô xấu, tâm lý nhà đầu tư không lạc quan làm cho thị trường đi xuống thì theo khảo sát của Công ty Chứng khoán Âu Việt, từ trước tới nay tỉ lệ thua lỗ do “bắt đáy” rồi bán tháo của nhà đầu tư khi ngày T+4 về là 57% và ngày T+5 trở lên là -3%. Bởi lẽ thông thường khi thị trường đi xuống mạnh do tác động của các thông tin kinh tế vĩ mô thì nó sẽ diễn biến theo một chuỗi sự kiện và kéo dài vài tuần, vài tháng chứ không phải T+4 là kết thúc. Do đó nếu nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính, áp lực phải bán trong ngày T+4 rất lớn cho dù lỗ.

Theo kinh nghiệm của chuyên viên phân tích Trịnh Minh Hoàng, Công ty Chứng khoán Bảo Minh, có thể “bắt đáy” để “lướt sóng” khi thị trường cho thấy dấu hiệu phục hồi hay một thông tin tốt đang chờ đợi nhưng xác suất rủi ro là khá cao. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi cũng có thể “bắt đáy” từ từ đợi cơ hội thị trường hồi phục, tăng giá mới chốt lời, việc này không chịu áp lực giải chấp. Tuy nhiên, cả hai điều kiện trên đều không xuất hiện ở TTCK thời điểm này nên ngồi chờ tín hiệu tốt là giải pháp tốt nhất.

VN-Index vẫn trong xu hướng giảm mạnh và chưa có dấu hiệu tạo đáy. Do vậy các hoạt động "bắt đáy" trong thời gian này đều hết sức rủi ro. Nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục đầu tư, ưu tiên giữ tiền mặt chờ đợi cơ hội khi thị trường có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Công ty Chứng khoán Woori CBV

THỦY AN