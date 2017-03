Chứng khoán Golden Bridge phải hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ hủy niêm yết bắt buộc với 13,5 triệu cổ phiếu GBS của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam từ 23/10. Lý do được HNX công bố là doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, nhưng không cho biết cụ thể hơn.



Trước đó, cổ phiếu GBS cũng phải tạm ngừng giao dịch khi công ty đang trong tình trạng bị kiểm soát với lý do tương tự, lặp đi lặp lại nhiều lần.



Tính tới thời điểm này, Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam chưa công bố bất cứ một báo cáo tài chính nào trong năm 2013. Báo cáo tài chính gần nhất của công ty là từ quý IV năm ngoái. Theo kết quả chưa được kiểm toán này, quý IV/2012, công ty lỗ gần 11 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 lỗ khoảng 7 tỷ đồng.



GBS là cổ phiếu thứ hai bị hủy niêm yết trong vòng 2 tháng do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin. Cuối tháng 8, mã TAS của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An cũng rơi vào tình trạng tương tự.





Theo Hàn Phi (VNE)