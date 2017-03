Chứng khoán khởi sắc

Thông tư 13 đã có những sửa đổi, theo hướng "dễ thở" hơn với các ngân hàng, tạo thuận lợi cho lưu thông tiền tệ, thị trường chứng khoán. Đây được xem là nút thắt khiến nhà đầu tư hạn chế giải ngân trong suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được tháo gỡ. Lãi suất cơ bản tháng 10 vẫn giữ mức 8%, tăng trưởng GDP lần đầu tiên vượt mục tiêu đề ra cả năm, giúp bức tranh kinh tế sáng sủa hơn.



Vn-Index từ đầu tháng 9 đến nay dao động nhẹ nhàng và trụ khá vững trên 447 điểm. Nay, cùng lúc đón nhận một loạt tin tốt, nên theo một số công ty chứng khoán, khả năng xuống thấp hơn nữa của các chỉ số chứng khoán là khó xảy ra. Nhà đầu tư đã có thể trút bỏ gánh nặng tâm lý mang tên Thông tư 13, để sẵn sàng giải ngân trong thời gian tới.



Phiên giao dịch 28/9, Vn-Index tăng điểm ngay từ đầu và duy trì cho đến lúc đóng cửa. Mức tích lũy 4,93 điểm (1,09%) đưa chỉ số sàn TP HCM lên mức cao nhất trong 5 phiên qua: 455,13 điểm.



Cổ phiếu ngân hàng, sau khi Thông tư 13 có những đổi thay theo hướng khơi thông vốn cho vay, đã diễn biến trái chiều. STB bất ngờ vọt lên trần hôm qua, đã có lúc giảm điểm sáng nay, song dần gượng dậy và tăng nhẹ 0,2 điểm vào chung cuộc. Diễn biến giằng co, nhưng STB vẫn chứng tỏ thanh khoản ở mức cao, với 3 triệu cổ phiếu giao dịch. CTG, ACB, SHB, VCB đóng cửa tăng 0,1-0,5 điểm. Riêng EIB giữ mức tham chiếu.



Các blue-chip khác tăng nhẹ khi giao dịch của nhà đầu tư sáng nay chủ yếu vẫn mang tính cầm chừng, chứ không hưng phấn quá độ sau một loạt tin tốt xuất hiện. Lệnh mua giá thấp xuất hiện không ít, dù bên bán chốt giá cao ở hầu hết các cổ phiếu. Ngoại trừ BVH, VIC tăng trần, phần lớn cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn chỉ tích lũy 0,1-1,5 điểm.



Thanh khoản không đột phá mạnh, song cũng tăng 5% về khối lượng và 10% về giá trị so với hôm qua. Trên sàn TP HCM, 38,9 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, trị giá 1.054 tỷ đồng.



Tại sàn Hà Nội, tổng cộng có 34,6 triệu chứng khoán sang tay, tương đương 981 tỷ đồng, tăng trên 30% so với phiên trước. HNX-Index được cộng thêm 0,24 điểm, đạt 130,17 điểm.



Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết đạt 47,13 điểm, tăng 0,17 điểm, lúc 11h15. Giao dịch trên sàn UPCoM có 0,25 triệu cổ phiếu trao tay, ứng với 4,2 tỷ đồng.





Theo Bạch Hường ( VNE)