Chứng khoán không cưỡng được đà bán mạnh

Theo Ngọc Châu ( VNE)



Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở mức 555,84 điểm, giảm 4,21 điểm (0,75%). Thanh khoản của thị trường giảm sút, khi khối lượng giao dịch qua khớp lệnh chỉ đạt 50,6 triệu chứng khoán, lùi 20% so với phiên trước, trị giá 2.500,8 tỷ đồng.Từ chỗ cán cân thị trường tương đối cân bằng ở đầu phiên, đến cuối đã có tới 127 chứng khoán đi xuống, chỉ 38 đi lên và 21 mã giữ giá tham chiếu.Thị trường sáng nay chịu ảnh hưởng bất lợi từ chứng khoán thế giới, khi đa phần chỉ số lớn hôm 19/11 đều sụt giảm. Chứng khoán châu Âu thậm chí có phiên điều chỉnh mạnh nhất trong một tháng trở lại đây. Tại thị trường trong nước, sau những phiên lình xình, tâm lý nhà đầu tư cũng chưa thực sự vững chắc. Diễn biến tăng điểm trong vài phiên gần đây chủ yếu nhờ một số thông tin tích cực được hé lộ từ diễn đàn Quốc hội, và lực mua đón đầu cổ phiếu có khả năng có lợi nhuận tốt trong quý IV.Vn-Index điều chỉnh ngay từ đầu phiên, giảm nhẹ 1,56 điểm (0,28%), xuống 558,49 điểm ở đợt khớp lệnh mở cửa. Giao dịch cũng có phần chững lại so với đợt 1 của các phiên trước, với 3,6 triệu chứng khoán, tương đương 182 tỷ đồng.Thị trường trải qua diễn biến giằng co mạnh ở đợt khớp lệnh liên tục, và có thời điểm Vn-Index đảo chiều tăng nhẹ. Song lực bán được tung ra dồn dập, trong khi bên mua trở nên thận trọng hơn hẳn, khiến chỉ số lại quay đầu đi xuống đến hết phiên.Phần lớn blue-chip phiên này đóng cửa ở mức điểm giảm, trong đó HAG, SSI và HPG, những cổ phiếu phục hồi mạnh trong vài phiên vừa qua, cùng sụt mạnh. STB, CTG, DPM, DHG cũng đi xuống.Điểm nhấn của phiên này là giao dịch sôi nổi ở nhóm cổ phiếu dầu khí. PVF, PVT tiến hết biên độ, trong khi PVD chuyển từ tăng mạnh sang mất điểm, do bị bán ra về cuối phiên.Nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng phiên này bị chốt lời mạnh, trong đó HBC, LCG, NTL, SJS, TDH đồng loạt mất điểm.Tại sàn Hà Nội, HNX-Index có diễn biến tương tự Vn-Index, khi chỉnh đầu phiên, bật xanh trở lại, rồi đóng cửa ở mức điểm giảm. Chỉ số chốt phiên ở mức 184,79 điểm, lùi nhẹ 0,89 điểm (0,48%). Khối lượng giao dịch đạt 24,4 triệu chứng khoán, tương ứng 986,4 tỷ đồng.Trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, UPCoM-Index sáng nay cũng đi xuống. Đến 11h, chỉ số đứng ở mức 64,61 điểm, giảm nhẹ 0,85 điểm (1,3%). Khối lượng giao dịch đạt trên 47.000 cổ phiếu, trị giá 610 tỷ đồng.