Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù chính phủ đóng cửa

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 62,03 điểm (0,41%), lên 15.191,70 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 13,45 điểm (0,80%), lên 1.695 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 46,50 điểm (1,23%), đóng cửa ở mức 3.817,98 điểm.



Ngay sau khi một bộ phận công sở của Chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa lần đầu tiên trong 17 năm qua vào ngày 1/10, do Nhà Trắng và phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện không đạt được một thỏa hiệp với phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện về kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2014, thị trường toàn cầu đã đồng loạt chao đảo.



Tuy nhiên, sau một hồi hoang mang, giới đầu tư đã lấy lại bình tĩnh và không tỏ ra mấy bi quan về những tác động của việc Chính phủ ngừng hoạt động đối với nền kinh tế Mỹ. Nhiều người tin tưởng rằng Washington sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại. Dù vậy, ông Mace Blicksilver, người đứng đầu Marblehead Asset Management, nhận định rằng sẽ rất khó để thị trường cổ phiếu duy trì đà tăng nếu tình trạng trên kéo dài trong vài ngày.



Hòa theo xu hướng tích cực tại Phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, những hy vọng về lối thoát dành cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại ở Italy đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đua nhau khởi sắc trong phiên này, bất chấp việc Chính phủ Mỹ vừa phải ngừng hoạt động do những chia rẽ trong Quốc hội về vấn đề chi tiêu ngân sách.



Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 gần như không biến động so với phiên trước đó, đứng ở mức 6.460 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,28%, lên 4.196,6 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng ghi thêm 1,10%, lên 8.689,14 điểm. Đáng chú ý là tại thị trường Milan (Italy), chỉ số FTSE-Mib "vọt" tăng 3,11%, đóng cửa ở mức 17.977 điểm.



Trước đó, ngày 29/9, Tổng thống Italy, ông Giorgio Napolitano, và Thủ tướng Enrico Letta đã có cuộc họp nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị mới ở nước này sau khi Đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi hôm 28/9 quyết định rút tất cả 5 bộ trưởng của họ khỏi Chính phủ liên minh vốn chỉ mới được thành lập cách đây 5 tháng.



Sang tới phiên giao dịch ngày 2/10 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán cũng mở đầu khá suôn sẻ, dù cho thông tin Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã tác động tiêu cực tới tâm lý của giới đầu tư trong phiên trước đó. Mở cửa phiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản "nhích" nhẹ 7,75 điểm (0,05%), lên 14.492,47 điểm.



Tại Trung Quốc, khi thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh thì thị trường Hong Kong đã giao dịch trở lại với mức tăng 137,35 điểm (0,60%), lên 22.997,21 điểm.





