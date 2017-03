Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp

Cảnh giao dịch tại sàn chứng khoán New York. (Nguồn: TTXVN)



Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,65 điểm, tương đương 0,5%, lên 15.300,34 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 11,86 điểm (0,72%), lên 1.652,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 19,43 điểm (0,56%), đóng cửa ở mức 3.504,26 điểm.Báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến của tập đoàn sản xuất nhôm hàng đầu thế giới Alcoa, thuộc nhóm chỉ số Dow Jones, đã khởi động mùa công bố lợi nhuận quý II/2013 của khối doanh nghiệp Mỹ và khiến tâm lý của giới đầu tư trở nên hưng phấn hơn, "phớt lờ" động thái mới nhất của IMF là hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2013 xuống 3,1%, từ mức dự báo trước đó là 3,3%.Ngoài ra, thể chế tài chính quốc tế này còn hạ thấp dự báo tăng trưởng của một loạt nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ (xuống còn 1,7%) do áp lực từ các biện pháp cắt giảm chi tiêu công của Chính phủ, bất chấp nhu cầu trong khu vực tư nhân đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là thị trường nhà ở.Dù báo cáo mới nhất của IMF không gây tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Mỹ, song mức tăng của các chỉ số chính trong phiên này vẫn bị hạn chế bởi giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke sau cuộc họp chính sách mới đây của ngân hàng này nhằm đưa ra hướng đi tiếp theo đối với các chương trình kích thích kinh tế.Hòa theo diễn biến tích cực của thị trường cổ phiếu Mỹ, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt lên điểm trong phiên giao dịch 9/7.Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,98%, lên 6.513,08 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tăng 0,52%, lên 3.843,56 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 1,12%, đóng cửa ở mức 8.057,75 điểm.Tuy nhiên, tới phiên giao dịch ngày 10/7 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán lại biến động bất nhất, khi tâm lý của các nhà đầu tư bị giằng co giữa một bên là xu hướng tăng điểm của thị trường Mỹ sau kết quả kinh doanh của Alcoa, còn một bên là số liệu đáng thất vọng về hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc.Mở cửa phiên này, tại thị trường Tokyo chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hạ nhẹ 8,08 điểm (0,06%), xuống 14.464,82 điểm, do tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen không có biến động đáng kể.Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại giảm 1,32 điểm (0,07%), xuống 1.964,13 điểm, sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố báo cáo cho hay kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 6/2013 đã giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2012, còn kim ngạch nhập khẩu cũng giảm tương ứng 0,7%.Thông tin này dường như đã "dội thêm gáo nước lạnh" vào giới đầu tư, bởi chỉ mới tuần trước họ đã vừa phải đón nhận báo cáo tiêu cực về hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc, cho thấy sức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà giảm tốc.Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại khởi đầu ngày giao dịch 10/7 với mức tăng 158,72 điểm (0,77%), lên 20.841,73 điểm.