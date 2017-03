Chứng khoán ngày 10/9: Điều chỉnh bất ngờ

Đà hưng phấn hôm qua đã kết thúc khá nhanh khi lực đẩy lên giảm đi. Hoạt động chốt lời muộn cũng như đảo danh mục diễn ra ồ ạt đã tạo nên một phiên điều chỉnh bất ngờ.



Cũng giống như hôm qua, lực đánh lên trong những phút đầu là yếu. Điểm khác biệt là bên mua hôm nay không đánh lên sau nhịp điều chỉnh mà ngược lại, bán ra ồ ạt như một hành động đánh xuống. Giá bán được hạ liên tục là điều hiếm thấy sau những phiên hưng phấn.



Một thống kê cho thấy điều này: 3 phiên trước tỷ trọng khớp lệnh đợt đóng cửa đều xấp xỉ 15% khối lượng cả phiên và giá được đẩy lên từ mức thấp nhất của sóng điều chỉnh ngay trong phiên. Hôm nay tỷ trọng đợt ba vọt lên gần 23% cả phiên nhưng giá lại bị đè xuống.



Đến sát 10h, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường mới đạt hơn 600 tỷ đồng và VN-Index giảm gần 3,5 điểm. Như vậy chỉ trong 15 phút cuối đợt 2, đã có thêm trên 400 tỷ đồng được thu về trong làn sóng bán ra. Chỉ số mất điểm chóng mặt.



Điều gì khiến tâm lý thay đổi nhanh như vậy? Khối lượng hàng chốt lời có lẽ không đến mức mạnh như vậy và cũng không nhất thiết phải khuyến mại lớn đến thế. Chỉ số mất điểm chung cuộc 2,7% tương đương 12,29 điểm, tức là mạnh hơn nhiều so với nỗ lực tăng điểm của hai phiên trước đó.



Như đã nói hôm qua, diễn biến điều chỉnh kỹ thuật vẫn chưa kết thúc và có lẽ việc giảm mạnh đúng vào dịp cuối tuần mang sắc thái tâm lý. Hoạt động chốt lời T+4 đa số là lỗ nếu bán ra hôm nay. Tuy nhiên bảng điện lại cho thấy một sự hoảng hốt nếu căn cứ vào số cổ phiếu giảm sàn: tại HOSE là 97 mã và tại HNX là 72 mã.



Lượng vốn vào thị trường vẫn khá lớn với trên 2.600 tỷ cả hai sàn. Tuy nhiên những người chậm chân một lần nữa bị kẹt lại tại đỉnh ngắn hạn. Hoạt động đảo hàng hôm nay vẫn diễn ra nhưng điểm khác biệt là thiếu vắng hoạt động đánh lên do thị trường thuận lợi hơn đối với người cover. Lượng vốn mua mới cũng chịu thua lượng bán ra và VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất. Có lẽ nhịp điều chỉnh sẽ kéo dài thêm.



Những phiên điều chỉnh trước đó xét về mặt tâm lý là rất tích cực. Lực mua gia tăng trong những thời điểm giảm và giá đều phục hồi trở lại. Mặt khác dao động trong phiên đều khá lớn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh tay đảo hàng hoặc mua bán ngay trong ngày kiếm lời ngắn hạn. Tâm lý không thể thay đổi quá nhanh chỉ sau vài giờ dù xuất hiện thông tin không mấy tích cực liên quan đến Thông tư 13 (dù chưa kiểm chứng xác thực). Diễn biến hôm nay cũng không ủng hộ nguyên nhân trên vì trong một thời gian khá dài (khoảng 40 phút đầu phiên hai) thị trường vẫn trong trạng thái giằng co.



Nguyên nhân chính có lẽ là các dòng tiền lớn không còn chấp nhận đẩy giá lên như những phiên trước. Cung cầu cân bằng trong phần lớn thời gian giao dịch và sẽ là hợp lý hơn nếu chỉ số đóng cửa ở mức giảm nhẹ. Cung tăng mạnh trong những phút cuối có thể là kết quả của hoạt động bán đi để mua lại trên diện rộng. Việc đánh xuống đồng loạt ở nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực lên VN-Index. KBC, HCM, ITA, PVD, PVF, SAM, SJS, SSI, BVH là những cổ phiếu chính tạo nên mức giảm điểm mạnh nhất trong 11 phiên gần đây.



Khối ngoại hôm nay chiếm tỷ trọng giao dịch rất nhỏ, khoảng 3% về khối lượng và 5% về giá trị. Vị thế vẫn là mua ròng nhưng mức độ rất thấp. Điều đó cho thấy dòng tiền trong nước đang lấy lại vị thế chủ động. Mức hỗ trợ 450 được kiểm tra lại một cách bất ngờ.





Theo LAN NGỌC ( VnEconomy)