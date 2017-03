Chứng khoán ngày 26/8: Khối ngoại dồn cho trọng điểm

Nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng mua vào lớn tại nhiều blue-chip, hỗ trợ cho nỗ lực đẩy lên cuối phiên giao dịch sáng nay



Nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng mua vào lớn tại nhiều blue-chip, hỗ trợ cho nỗ lực đẩy lên cuối phiên giao dịch sáng nay. Có những suy tính đặt ra ở hoạt động này, dù không mới.



Nỗ lực đẩy lên với nhóm cổ phiếu lớn đến phiên thứ 3 đã phát huy tác dụng. Chỉ số đóng cửa tăng lần đầu tiên sau 3 phiên giảm mạnh. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ.



Diễn biến của 4 phiên gần đây có điểm khá giống tuần đầu tháng 8: Chỉ số lao dốc nhanh liên tiếp 3 phiên và được chặn lại bằng một phiên tăng có thanh khoản giảm. Điểm khác biệt là chu kỳ được lặp lại ở ngưỡng thấp hơn. Chỉ số đang ngấp nghé ở mức thấp nhất từ tháng 7 năm ngoái.



Sáng nay lực mua vào sớm trong khi bên bán hơi yếu khiến chỉ số tăng ngay lúc mở cửa. Tuy nhiên giá trị thì vẫn không được cải thiện: gần 66,4 tỷ đồng, tương đương 3,1 triệu đơn vị. Hiệu ứng tăng giá vẫn chủ yếu xuất phát từ cung yếu sau những phiên rớt giá cực mạnh.



Một điểm khá thú vị trong những phiên tăng gần đây là hành động đánh lên ở nhóm cổ phiếu lớn. Động lực quan trọng là từ nhà đầu tư nước ngoài dù mức độ khác nhau ở mỗi phiên. Một số liệu cho thấy điều này là tỷ trọng khối lượng mua ròng của khối ngoại so với tổng lượng khớp lệnh. Tỷ trọng này rất cao trong nhóm blue-chip. Có thể kể ra một số mã nổi bật trong ngày 26/8 như BVH (88,2%), DPM (48,2%), HPG (32,1%), KBC (20%), PNJ (18,2%), PVD (33,3%)VCB (54,2%)…



Dĩ nhiên trong nhóm cổ phiếu lớn cũng xuất hiện hoạt động bán ra của nhà đầu tư nước ngoài nhưng vị thế chủ đạo vẫn là mua ròng. Nếu tính riêng khối lượng mua vào so với tổng lượng giao dịch thì tỷ trọng còn lớn hơn. Trong bối cảnh cung không mạnh thì một tỷ trọng giao dịch cao cũng có thể tác động đến xu hướng giá trong phiên.



4 cổ phiếu lớn tác động mạnh đến chỉ số lúc đóng cửa hôm nay là BVH, PNJ, PVD và PVF. Nỗ lực kéo trần những mã này là rất đáng ghi nhận. Ngoài ra còn một số mã khác góp phần làm nên mức tăng hơn 3 điểm cuối ngày như DPM, FPT, HPG, KBC, STB, SSI, VSH…



Việc khối ngoại đẩy mạnh mua vào blue-chip mấy phiên gần đây khá “khó hiểu”. Cho đến lúc này khối ngoại càng mua mạnh thì giá càng giảm. Cũng có thể họ cho rằng việc định giá blue-chip ở mức hiện tại là đủ rẻ hoặc tích cực mua vào bình quân giá. Nên nhớ rằng suốt nhiều tháng đầu năm, lượng blue-chip được khối ngoại mua vào là rất lớn và mức lỗ có thể cũng lớn không kém.



Tuy nhiên thường thì lực mua của nhà đầu tư nước ngoài không đủ để tác động đến xu hướng vì tỷ trọng giao dịch vẫn còn thấp so với toàn thị trường. Điều cốt yếu vẫn là nhà đầu tư trong nước có đẩy mạnh giải ngân hay không.



Hôm nay thị trường được kéo lên khá cố gắng trong khoảng 20 phút cuối đợt hai. Trước đó, chỉ số đã có một sóng giảm mạnh từ 429 điểm xuống 421,8 điểm. Nỗ lực tích lũy vẫn đang cố gắng cân bằng lại áp lực tháo hàng. Lực lượng tham chiến ở blue-chip thậm chí hơi “hiếu chiến” một cách khác thường và có ý đồ đánh lên.



Hiện tại đang có khá nhiều thông tin lộn xộn liên quan đến việc giải chấp ở nhóm cổ phiếu này. Nếu có thực, để đón lượng hàng “chạy loạn” này có lẽ chờ mua giá rẻ sẽ đỡ tốn chi phí hơn là đẩy giá lên để tạo điều kiện cho hàng giải chấp được giá tốt?



Nói chung diễn biến hai sóng tăng của Index hôm nay cũng là khá tốt. Điểm dở là thanh khoản giảm khoảng 22%. Cho đến lúc này thị trường vẫn chưa tìm đâu ra cớ để bám lấy cơ hội tăng rõ ràng trong khi lý do để ủng hộ xu hướng giảm thì quá nhiều. Thực sự thì các lý do này cũng không có gì mới nhưng chí ít cũng khiến người cầm tiền dựa vào để cẩn trọng hơn. Thanh khoản vì vậy cũng khó cải thiện.





Theo LAN NGỌC ( VnEconomy)