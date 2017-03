Chứng khoán ngày 6/5: Đón tin xấu, thị trường đổ dốc

Hôm nay, thị trường chờ đợi sự tiếp sức của những dòng vốn trở lại sàn đông đủ hơn sau kỳ nghỉ lễ. Phiên đi ngang là kết quả mong đợi để trấn an tâm lý nhà đầu tư, trước khi tính đến khả năng tăng điểm trở lại.

Nhưng những mong đợi khiêm tốn trên không thể hiện thực khi lực cầu vẫn yếu, màu đỏ tiếp tục loang rộng và lôi kéo thêm những mã chủ chốt đảo chiều. Diễn biến này không bất ngờ khi thị trường chính thức đón tin xấu.

Standard & Poor’s (S&P), hãng đánh giá hàng mức tín nhiệm hàng đầu thế giới vừa công bố thông tin quan trọng: hạ định mức tín nhiệm Việt Nam từ triển vọng “Ổn định” xuống “Tiêu cực”.

Còn nhớ, tháng 10/2005, trong thành công của lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, có một yếu tố thuận lợi là S&P đã thăng hạng tín nhiệm của Việt Nam. Đánh giá của tổ chức này thường thu hút sự chú ý và tin tưởng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Và lần này, kết quả đánh giá bất lợi thực sự là một tin xấu đối với Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Nhưng kết quả đó không bất ngờ, xuất phát từ những bất ổn kinh tế từ đầu năm đến nay.

Trở lại phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm khá mạnh trong đợt 2, mất 4,25 điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này giảm 2,93 điểm, còn 518,35 điểm. Khối lượng giao dịch vẫn chưa có chuyển biến, 7,4 triệu đơn vị với 438 tỷ đồng.

Vẫn phải nói đến nhóm blue-chip STB, SSI và STB với điển hình của sự đổ dốc không còn lực níu kéo. Với đà hiện nay, nhóm này đang hướng đến kỷ lục lấy điểm của VN-Index cũng như xác lập thách thức về chuỗi giảm sàn chưa từng có trong lịch sử.

Ngoài bộ ba trên, có lý do để nhà đầu tư bi quan hơn so với chuỗi 6 phiên giảm điểm vừa qua là những tên tuổi bám trụ khá tốt như VIC, PVD, PPC… đều không tránh khỏi phiên giảm sàn. Lực cạn ở nhóm này càng khiến khả năng giằng co của thị trường, vốn cần thiết trong thời điểm này, trở nên yếu ớt; nhất là trong bối cảnh có tới 70% mã nằm sàn.

Nổi bật trong số hơn 30 mã tăng trần phiên này vẫn là VNM, đều đặn những phiên tăng trần; nay thêm lực từ kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1/2008 (lãi hơn 309 tỷ đồng). Kế đến là VPL, HPG, ITA, IPM, DQC…

Tại sàn Hà Nội, đáy 166,57 điểm chính thức bị phá vỡ, HASTC-Index lùi về 163,89 điểm, giảm 3,16 điểm; khối lượng giao dịch nhích lên 2 triệu cổ phiếu, trị giá 73,6 tỷ đồng.

Trên sàn chỉ còn hơn chục mã tăng giá nhẹ, còn lại phổ biển ở mức giảm sàn. Điểm đáng chú ý là dù chọn mức giá thấp nhất có thể vẫn không thể bán ra ở một số mã; tính chung có tới 23 mã không có giao dịch phiên này.