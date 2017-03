Chứng khoán phát "điên" vì điện

Dù tòa nhà đã mua thêm máy phát dự phòng, điều hòa vẫn chạy khi điện bị cắt nhưng các nhà đầu tư tại công ty chứng khứng khoán Thăng Long trên phố Kim Mã (Hà Nội) vẫn thấy nóng hầm hập khi ngồi giao dịch tại đây.

Ông Lê Đình Ngọc, Tổng giám đốc công ty này than thở: “Chúng tôi đảm bảo cho nhà đầu tư không bị gián đoạn giao dịch do cắt điện bất tử nhưng khó có thể giữ mát cho phòng giao dịch như bình thường”. Máy phát không thể đủ công suất cho cả tòa nhà lớn vận hành như khi có điện chính là nguyên nhân.

Còn tại công ty chứng khoán APEC trên phố Lê Đại Hành, nhân viên công ty phải chịu nóng để giữ mát cho nhà đầu tư khi mất điện. Do điện bị cắt khá thường xuyên và toàn vào giờ giao dịch chứng khoán, lãnh đạo công ty đã yêu cầu chỉ bật điều hòa ở tầng 3 - nơi nhà đầu tư ngồi xem bảng điện tử.

Tại các tầng khác, công ty chỉ bật máy tính, đèn và quạt. Điện thang máy cũng bị ngắt để đảm bảo điều hòa ở khu vực giao dịch của khách hàng được chạy ổn định. Một nhân viên của APEC cho biết, nhờ thang máy không hoạt động, các nhân viên phải lên tầng 9 được dịp tập thể dục thoải mái.

Tổng giám đốc một công ty chứng khoán có trụ sở tại Hà Nội than thở, công ty mấy lần bị nhà đầu tư chửi bới thậm tệ vì đang giao dịch thì bảng điện tử tắt cái rụp. “Lỗi này là tại mấy ông sở điện chứ có phải là do công ty chứng khoán đâu. Thế nhưng, người phải đi xin lỗi toàn là chúng tôi”, ông này nói.

Chị Tâm - một nhà đầu tư cỡ bự tại Hà Nội thì cho biết, mất điện, không thể xem bảng điện tử vào đúng những thời điểm quan trọng nên không mua hoặc bán được thì thiệt hại rất lớn. “Mình muốn bán nhưng không bán được vì không biết tình hình ra sao trong khi ở chỗ khác lại bán được là chết dở. Khôn 3 năm nhưng mất cả đống tiền chỉ vì 15 phút cắt điện của ông nhà đèn không chừng”, nhà đầu tư này bình luận.

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) trên phố Ngô Quyền thì may mắn hơn khi 2 tuần nay chỉ bị cắt điện vào buổi chiều. Một nhân viên của SSI nói vui: “Có lẽ do ở gần ông nhà đèn nên được ưu tiên hơn” (phố Trần Nguyên Hãn ở gần SSI là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Điện lực). Tuy nhiên, nhân viên này cũng than thở, buổi chiều bị cắt điện, các phòng thì kín mít lại không được bật điều hòa nên nóng phát điên.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Bản Việt cùng ở gần SSI lại chưa bị cắt điện lần nào trong hơn một tuần gần đây. Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó tổng giám đốc công ty cho biết, trước đó thì tình hình giống như các công ty chứng khoán khác, nhân viên và khách hàng cũng “xông hơi” như ở công ty khác khi mất điện.

“Tuy nhiên, do việc cắt điện cũng chẳng chừa ai nên chúng tôi đã lên phương án dự phòng rất kỹ trong mọi trường hợp”, ông Bảo nói. Phương án đầu tiên khi mất điện là chạy máy phát, nếu máy phát hỏng thì nhân viên môi giới có thể chạy đến bất cứ địa điểm có điện nào gần đó nhất để thực hiện giao dịch cho khách hàng.

Công ty chứng khoán Habubank được coi là may mắn nhất khi vài tuần gần đây chưa bị cắt điện lần nào. Chị Giang, phụ trách markerting của công ty này nói: “Chúng tôi chưa bị cắt điện chứ không dám nói không bị cắt điện. Sắp tới thì cũng có thể bị cắt thôi bởi phải chia sẻ “tiết mục xông hơi” là tình trạng chung mà. Cũng vì thế, các biện pháp dự phòng cho cắt điện đã được chúng tôi chuẩn bị kỹ”.

Theo Hoàng Ly (VNE)