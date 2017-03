Chứng khoán Phố Wall lại có thêm một tuần đại bại

Nỗi lo về khả năng Hy Lạp có thể bị loại khỏi Khu vực Eurozone cùng khả năng Tây Ban Nha có thể phải cần đến gói cứu trợ đã khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi thị trường và tìm đến những nơi an toàn hơn như nắm giữ tiền mặt hoặc mua các trái phiếu của Mỹ và Đức.



Tính chung trong cả tuần qua, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều "lao dốc không phanh", trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 3,5% về 12.369,38 điểm; S&P 500 mất 5,3% về 1.295,22 điểm; và Nasdaq, nơi niêm yết cổ phiếu của Facebook, mất 4,3% xuống 2.778,79 điểm.



Theo các nhà phân tích, niềm tin của thị trường tiếp tục bị xói mòn mạnh mẽ trong tuần qua vì những sự kiện bất ổn tại châu Âu - nơi mà sự bế tắc về chính trị tại Hy Lạp đã buộc chính phủ nước này phải kêu gọi cuộc bầu cử thứ hai trong nhiều tuần qua, cùng sự suy yếu của các ngân hàng Tây Ban Nha, đã dìm thị trường trong vùng đỏ.



Những lo lắng về tình hình châu Âu cũng đẩy đồng bạc xanh tăng gần 4% so với đồng euro trong tuần qua và đưa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và Đức xuống các mức thấp mọi thời đại.



Như vậy là kể từ đầu tháng Năm tới nay, S&P 500 đã "bốc hơi" 8,8% giá trị, Nasdaq mất 7,3% và cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tụt xuống các mức thấp hơn một năm trước đây.



Sự sụt giảm trên, đương nhiên còn do những số liệu yếu kinh tế yếu kém hơn, thêm vào đó là những tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại cuộc họp mới nhất cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn đang hết sức lo ngại về mức tăng trưởng yếu ớt của các nền kinh tế. Tại Mỹ, báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp mặc dù có lỗ có lãi, song phần lớn đã phải điều chỉnh giảm lợi nhuận kỳ vọng trong phần còn lại của năm nay.



Nhận định về thị trường chúng khoán toàn cầu trong thời gian tới, John Praveen thuộc Prudential International Investments Advisers, nhận định, các thị trường chúng khoán toàn cầu có thể sẽ còn tiếp tục phải chịu nhiều sức ép trong ngắn hạn do bóng đen châu Âu vẫn bao phủ và những căng thẳng tài khóa tại Mỹ.



Giao dịch của Phố Wall trong tuần tới sẽ bị cho phối bởi các số liệu như chỉ số về doanh số bán nhà mới và nhà có sẵn (công bố vào các ngày 22 và 23/5) và số lượng đơn đặt hàng bền (công bố ngày 24/5).





Theo Thùy Chi (TTXVN)