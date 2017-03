Chứng khoán Sacombank bất ngờ ngưng giao dịch

SBS liên tục báo lỗ trong khi vốn chủ sở hữu đã xuống mức âm hàng trăm tỷ đồng.



Theo Mai Chi (DT)



Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở về việc ngưng giao dịch.Theo đó, do sự cố kỹ thuật đột xuất vào đêm qua (12/8/2013), nên hệ thống giao dịch của SBS chưa đảm bảo an toàn 100% cho các giao dịch của khách hàng. Do vậy, công ty đã buộc phải tạm ngưng giao dịch trong ngày 13/8.Phía công ty cho biết, các chuyên gia công nghệ của IBM, Oracle và SBS vẫn đang phối hợp để khắc phục sự cố để đảm bảo chắc chắn an toàn 100% cho tất cả các giao dịch về chứng khoán về tiền của nhà đầu tư.Cổ phiếu SBS đã chính thức phải hủy niêm yết bắt buộc kể từ 25/3/2013 sau hơn 20 phiên liên tục giảm sàn. Nguyên nhân khiến 126,7 triệu cổ phiếu công ty phải rời sàn được lý giải do lỗ lũy kế hợp nhất năm 2012 đã lên tới 1.768 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp gần 1.267 tỷ đồng.Đến nay, trải qua hơn 7 tháng của năm 2013 nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của SBS vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Quý I công ty báo lỗ 15,37 tỷ đồng, sang quý II, lợi nhuận trước thuế tiếp tục âm 18,2 tỷ đồng, đảo ngược so với mức lãi hơn 520 tỷ đồng cùng kỳ.Giải trình về kết quả bê bết trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, SBS cho biết do công ty ngưng không tham gia vào hoạt động đầu tư, góp vốn vì vậy, giảm doanh thu về hoạt động đầu tư góp vốn.Ngoài ra, tại thời điểm 30/6/2012, SBS đã mời công ty kiểm toán Ernst & Young tiến hành việc “kiểm toán soát xét đặc biệt” nhằm phân tích đánh giá thực trạng tài chính của SBS. Trong quá trình soát xét, công ty kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh các khoản đầu tư, dự phòng giảm giá… chưa được hạch toán chính xác vào năm 2011 và đã có bút toán điều chỉnh làm tăng giá trị dự phòng cho năm tài chính 2011.Điều chỉnh này được cho là đã ảnh hưởng đến lỗ lũy kế tài ngày 31/12/2011 (sau điều chỉnh) là lỗ 1.633 tỷ đồng so với lỗ 764 tỷ đồng trước đây. Vì vậy, trong Quý II/2012 SBS hoàn nhập chi phí dự phòng 819 tỷ đồng dẫn đến kết quả kinh doanh quý II/2012 lãi 520 tỷ đồng. Đó là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2013 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, đến cuối quý II/2013, trong khi tổng nợ đã lên tới 1.017 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của SBS vẫn trong trạng thái âm 266,27 tỷ đồng.Trước bối cảnh lao đao về tài chính, hồi cuối tháng 6, trong kế hoạch tái cơ cấu được SBS đã trình cổ động thông qua bằng văn bản đề xuất hợp nhất với CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS) cũng như “thay máu” bộ máy lãnh đạo.Ngày 3/4/2013, ông Phan Quốc Huỳnh, nguyên là Phó Tổng giám đốc của PNS đã sang tiếp quản vị trí Tổng giám đốc SBS để điều hành công ty.