Chứng khoán sáng 30/8: Tiếp tục chao đảo vì khối ngoại?

Sự lắng dịu của thị trường chỉ kéo dài được chừng một tiếng đầu tiên của phiên sáng nay. Xu thế đi ngang của các chỉ số đột ngột bị bẻ gãy do lượng hàng xả dồn dập ở các cổ phiếu lớn.



Những hi vọng lại được nhen nhóm khi giao dịch tương đối cân bằng ở hầu hết các cổ phiếu. VN-Index, VN30-Index duy trì trên tham chiếu khá tốt. Nỗ lực bắt đáy không mạnh nhưng những đợt bán tháo hạ giá đã yếu đi nhiều. Điểm duy nhất không chắc chắn trong thời điểm này là thanh khoản.



Cho đến lúc 10h, HSX mới giao dịch khoảng 109 tỷ đồng, trong khi rổ VN30 chỉ khớp hơn 90 tỷ đồng. VN-Index lúc này tăng 1,92 điểm và VN30-Index tăng 1,75 điểm. Cũng giống như phiên sáng hôm qua, thị trường vận động chậm chạp và không có đột biến. Cả người mua lẫn người bán tỏ ra do dự, không rõ thị trường đã cân bằng hay chưa, hay chỉ là một đợt tạm nghỉ như trước.



Từ sau 10h, thị trường bắt đầu biến động cực mạnh. Nhiều cổ phiếu lớn bị xả hàng dồn dập đồng loạt khiến hai chỉ số của HSX rơi thẳng xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu chững lại nào. Đến 10h48, VN-Index đã giảm tới 1,37% so với tham chiếu.



Do không có số liệu giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên nên không rõ áp lực bán ở các blue-chips chịu ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên các cổ phiếu hàng đầu quen thuộc giảm giá rất mạnh.



VNM mở cửa trụ lại được tham chiếu, giao dịch cân bằng quanh mức này đến đúng 10h. Đột nhiên một lượng lớn cổ phiếu được tung ra bán, giá sụt xuống tận 126.000 đồng, mất 4,55% chỉ trong hơn 30 phút. Tốc độ hạ giá của người bán rất nhanh, thoát ra quyết liệt. Nhà đầu tư trong nước thường hiếm chọn cách thức giao dịch bất chấp giá như vậy, trừ trường hợp bị bán kỹ thuật. VNM gần đây bị khối ngoại bán ra lớn nên rất có thể hoạt động này được tăng cường sáng nay.



Phía mua, cũng có nhà đầu tư nước ngoài vào đỡ khá tốt ở VNM. Đến 10h, VNM mới được nhà đầu tư nước ngoài mua 62.360 cổ phiếu và các giao dịch này được thực hiện ở mức tham chiếu 132.000 đồng. Đến 10h39, khi VNM chạm đáy 126.000 đồng, lượng mua cũng mới chỉ tăng thêm hơn 22.000 cổ phiếu. Tuy nhiên trong suốt thời gian đến gần 11h, VNM trụ rất vững ở mức 127.000 đồng và khối ngoại mua thêm hơn 106.000 VNM. Như vậy khối ngoại đã bắt đáy khá nhiều ở VNM theo chiều giá giảm.



Khối ngoại cũng là lực lượng đẩy giá VNM chủ yếu trong 5 phút sau 11h. VNM được kéo lên rất mạnh, từ 127.000 đồng tới 131.000 đồng. Tổng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài tại VNM sáng nay là 224.810 cổ phiếu. Không rõ quy mô mua ròng là bao nhiêu nhưng chắc chắn đang có hiện tượng giao dịch mua bán ngược chiều trong khối nhà đầu tư nước ngoài.



Một số cổ phiếu lớn khác cũng góp phần quan trọng tạo nên đợt lao dốc của VN-Index giữa phiên là GAS. GAS sụt giảm 2,31% so với tham chiếu. MSN tạo đáy cùng lúc với VN-Index, giảm sâu nhất 2,47%. BVH giao động rất mạnh, đầu phiên còn tăng 3,2% nhưng đến lúc VN-Index tạo đáy đã giảm gần 1,2% so với tham chiếu.



Đà sụt giảm ở các cổ phiếu lớn quá nhanh và mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Tuy nhiên cổ phiếu đã có sự phân hóa nhất định. Nhiều cổ phiếu lớn còn lại không suy giảm lớn như VIC, VCB. Các cổ phiếu tầm trung như HAG, HPG, EIB, MBB, OGC, PET, SSI không biến động nhiều mặc dù cũng có lúc giảm giá.



Rất có thể hoạt động bán ra lớn ở những mã trụ mang tính cá biệt nên áp lực không xuất hiện quá lớn ở những cổ phiếu còn lại và sức mua đủ để giữ giá. HSG hầu như bị ảnh hưởng chính từ việc sụt giảm của VNM, GAS, MSN, BVH.



Về cuối phiên, cũng chính các cổ phiếu này được nâng đỡ tốt hơn, giá phục hồi khiến điểm số thu hẹp được mức giảm. VN-Index chỉ còn dưới tham chiếu 0,28%, VN30-Index giảm 0,23%. Độ rộng của HSX trở lại cân bằng với 4 mã trần, 59 mã tăng và 12 mã sàn, 69 mã giảm. Rổ VN30 cũng khá tích cực, có 14 mã giảm và 10 mã tăng.



Sàn Hà Nội duy trì được mức dao động thấp trong sáng nay và tỏ ra cân bằng hơn nhiều so với HSX. DO ACB, SHB, PVS rất ít dao động nên HNX không bị đổ vỡ do cổ phiếu trụ. Bản thân các mã đầu cơ cũng ổn định. BVS, KLS, VND, PVX, SCR, VCG không thay đổi bao nhiêu trong suốt phiên, ngay cả thời điểm HSX bắt đầu có quán tính giảm rất mạnh ở VN-Index.



Không có gì bất ngờ khi các cổ phiếu lớn bị xả ồ ạt giữa phiên sáng nay đã đẩy thanh khoản của HSX tăng lên. VNM giao dịch tới hơn 102,6 tỷ đồng, GAS đạt 40,2 tỷ đồng. Toàn sàn HSX khớp lệnh tăng 28% so với sáng hôm qua, đạt 411,3 tỷ đồng. HNX giao dịch kém hơn nhưng ổn định ở mức yếu, đạt 52,1 tỷ đồng.





Theo LAN NGỌC (VnEconomy)