Chứng khoán sáng 4/9: Cố níu kéo 470 điểm?

Khoảng 5 phút cuối phiên sáng nay, VN-Index lại cố gắng leo qua mức 470 điểm, nhưng điều đó cũng không giúp giảm bớt lo ngại trên thị trường.



Giao dịch trở nên tồi tệ từ sau 10h, đà tăng đầu phiên bị thu hẹp lại rất nhanh chóng và chỉ mất khoảng 30 phút, VN-Index đã quay đầu giảm điểm, bất chấp VNM vẫn đang được nhà đầu tư nước ngoài mua vào miệt mài và giá tăng.



Với phiên sụt giảm cả về điểm số lẫn thanh khoản hôm qua, thị trường đầu phiên sáng nay tăng nhẹ là khá bất ngờ. VN-Index lúc cao nhất đạt 476,42 điểm, tăng 0,9%. Không hẳn đợt tăng sớm này là do vài cổ phiếu lớn tạo nên, độ rộng thị trường cũng tương đối tích cực.



Rổ VN30 đầu phiên giao dịch tốt, thời điểm VN-Index và VN30-Index đạt đỉnh, có 20 mã trong rổ này tăng giá và 3 mã giảm giá. Độ rộng này thể hiện sự phục hồi nói chung của các blue-chips. Giao dịch không có vẻ gì báo hiệu đợt suy giảm mạnh sẽ tới, chỉ có yếu tố thanh khoản là hơi kém.



Toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng nay, hai sàn chìm trong xu thế giảm ngày càng mạnh dần. Cổ phiếu lớn đổ gãy hàng loạt, chỉ còn duy nhất VNM tăng giá. Bạn đồng hành với VNM hôm qua là GAS, đến gần 10h30 cũng đã giật lùi trở lại tham chiếu.



VNM là “ngọn hải đăng” duy nhất trên HSX trong bối cảnh gần như toàn bộ các cổ phiếu quan trọng nhất suy giảm mạnh. Cổ phiếu này cũng không tránh khỏi ảnh hưởng theo thị trường, giá có thu hẹp từ 139.000 đồng xuống 136.000 đồng. Tuy nhiên mức tăng 2,26% là rất đáng chú ý.



Để VNM đi ngược thị trường, dòng tiền đã đổ vào đây không nhỏ, nhất là khi cổ phiếu trên cả hai sàn sụt giảm mạnh. VNM ghi nhận giá trị khớp lệnh trên 60,7 tỷ đồng trong sáng nay. Xấp xỉ 60% khối lượng giao dịch của VNM là nhờ nhà đầu tư nước ngoài mua vào. Đây là lực đỡ đáng kể giúp VNM duy trì mức tăng ổn định và không bị cuốn theo đà giảm của thị trường.



VNM tăng giá là vấn đề của riêng cổ phiếu này, còn thị trường lại không nhìn vào VNM. Ngay cả mức vốn hóa lớn của VNM cũng không giúp gì được cho HSX sáng nay, khi có tới gần 150 mã giảm giá và chỉ 25 mã tăng giá. VN-Index vẫn mất 0,45% và bắt đầu xuyên thủng mức 470 điểm lúc 10h53. Việc bẻ gãy ngưỡng hỗ trợ này vẫn chưa chắc chắn vì VN-Index vẫn đang dao động chưa dứt khoát. Đà giảm cũng đã có phần chững lại từ sau 11h.



Rổ cổ phiếu lớn ở HSX phiên sáng đã gây ra mối lo ngại lớn về sức mua. VN30-Index đến sau 10h đã bắt đầu giảm, sớm hơn VN-Index khoảng 30 phút. Độ rộng của rổ này thu hẹp cực nhanh. Ngoài VNM tăng và VCB, CTG đứng tham chiếu, toàn bộ các mã còn lại giảm giá.



Mức sụt giảm hàng đầu thuộc về BVH (-3,09%), MSN (-1,23%), CSM (-1,86%), GMD (-2,17%), HPG (-1,96%), HAG (-1,99%), PPC (-3%), REE (-1,64%), SSI (-2,48%). VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,89%.



Sàn Hà Nội sáng nay cũng bám sát biến động ở HSX. Lúc tạo đỉnh, rổ HNX30 có 7 mã tăng và 4 mã giảm, cũng không quá tệ. Trong số tăng này có vài mã hàng đầu như ACB, SHB, SHS. Tuy nhiên cũng giống như các phiên trước, điểm yếu của HNX là thanh khoản kém khiến giao dịch thiếu ổn định.



Khi HSX suy yếu, HNX lao dốc rất nhanh và mạnh. Không có cổ phiếu trụ nào và tỉ lệ giảm giá lớn ở một số cổ phiếu thị giá đang rất thấp khiến HNX-Index mất điểm lớn. Các mã mất giá hàng đầu là BVS (-1,01%), KLS (-1,22%), NTP (-1,9%), PGS (-0,99%), PVS (-1,35%), SHS (-1,92%), VCG (-2,86%) và VND (-3,61%).



HNX có 17 mã tăng giá giao dịch với khối lượng tối thiểu góp phần cân bằng lại một chút ở HNX-Index. Thêm FIT tăng 0,65% và vài cổ phiếu giao dịch khá khác như SCJ, SD9, PGT, NDN, DHL. Chỉ số này chỉ giảm 1,02% trong khi HNX30-Index mất tới 1,29%.



Đợt sụt giảm bắt đầu mạnh lên từ sau 10h30 của cả hai sàn có dấu hiệu của hiện tượng bán tháo. Mức giảm giá lớn và diễn ra trên diện rộng. Thị trường rơi vào trạng thái rất bất an, có thể là do lo ngại của hoạt động bán ra từ nhà đầu tư nước ngoài, hay tình hình chính trị quốc tế mới. Các hành động cắt lỗ diễn ra nhanh và dứt khoát, hạ giá nhiều đẩy giá lùi rất nhanh.



Thanh khoản sáng nay có tăng lên chủ yếu là do người bán hạ giá quá mạnh. HSX khớp 375,7 tỷ đồng, tăng 71% so với hôm qua. HNX cũng tăng 53%, đạt 61,8 tỷ đồng.



Trong những phút cuối phiên, đà giảm có chững lại một chút khi các cổ phiếu rơi xuống mức rất thấp. Thị trường mới tạm cân bằng khi người bán hạ nhiệt.





Theo LAN NGỌC (VnEconomy)