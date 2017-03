Chứng khoán sáng 9/9: Chìm trong biển lửa

Không có nhiều biến động về thông tin cuối tuần qua, nhưng thị trường sáng nay giao dịch rất kém, xu hướng bán ra áp đảo, đặc biệt ở những cổ phiếu lớn, thậm chí với biến động chưa tới T+3.



Nhóm blue-chips ở cả hai sàn sụt giảm ngay từ lúc mở cửa, khiến 4 chỉ số lao dốc ngay lập tức mà không có điểm tựa hỗ trợ rõ rệt nào. HNX do không có đợt dồn lệnh tập trung lúc mở cửa nên các giao dịch lẻ tẻ tạo được khoảng 8 phút tăng điểm với hai chỉ số. Hiệu ứng này chủ yếu do HNX thanh khoản quá kém, phần lớn cổ phiếu chưa có giao dịch đầu phiên. Vài lệnh khớp làm tăng giá cổ phiếu không đại diện cho biến động lúc mở cửa.



VN-Index mở cửa đã sụt giảm 0,22%, VN30-Index giảm 0,11%. Nhưng đây cũng đã là giây phút huy hoàng nhất của sàn này, vì ngay sau đợt mở cửa, cổ phiếu bắt đầu mất giá hàng loạt rất nhanh. Kể cả thời điểm đỉnh cao của rổ VN30, cũng chỉ có 2 mã tăng giá là CTG và KDC, còn lại hầu hết là đứng tham chiếu và 11 mã giảm giá.



Rổ VN30 chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn đến HSX trong cả phiên giao dịch hôm nay. Không còn dấu hiệu gì của dòng tiền đổ vào đây cuối tuần trước. Giao dịch tiêu cực theo hướng chốt lời rất ngắn hạn hoặc cắt lỗ chiếm ưu thế tuyệt đối.



Những cổ phiếu trụ của HSX bắt đầu bị bán mạnh, sau khi mới tăng được T+1 hoặc T+2. VNM sau phiên xả hàng khá hoành tráng theo đà tăng giá phiên cuối tuần trước, bắt đầu bị bán dưới tham chiếu mạnh mẽ. Nửa đầu phiên sáng VNM duy trì mức giảm 1,44% nhưng nửa sau của phiên, mức giảm tăng lên 2,16%. Lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài đã mất hút là một trong những nguyên nhân khiến VNM giảm sớm và rất mạnh.



VCB sau hai phiên trước tăng , sáng nay cũng đã điều chỉnh mạnh, giảm 1,63% so với tham chiếu. GAS giảm 1,52%, cũng trả lại hết những gì đạt được trong hai phiên trước. VIC “đi” 1,57% dù hôm cuối tuần trước còn tăng đột biến 2,4% với thanh khoản cao. BVH mới đến T+2 cũng đã giảm trở lại 2,43%. DPM giảm 1,72%, mất sạch mức tăng phiên thứ 6 vừa qua.



Hàng loạt cổ phiếu khác bị chốt lời mạnh T+2 có thể kể đến là HAG, HPG, HSG, FPT, DPM, DRC, GMD, OGC, PPC, SSI.



VN30-Index sụt giảm tới 1,51% do không có cổ phiếu nào tăng giá, duy nhất CTG đứng tham chiếu, còn lại giảm giá trong phiên sáng. Điều bất ngờ là áp lực bán rẻ tăng lên rất nhanh trong rổ cổ phiếu này và sức mua cũng kém. VN30 chỉ khớp được 165,3 tỷ đồng, giảm 36% so với phiên sáng cuối tuần trước và là mức thấp nhất trong 4 phiên. Rổ này tính theo tỷ lệ, cũng chỉ đóng góp được 54,8% trong tổng giá trị khớp lệnh của HSX sáng nay. Mức thị phần này là thấp chưa từng có kể từ đầu tháng 8. Điều này cũng có nghĩa là dòng tiền đã không tập trung vào rổ blue-chips trong sáng nay.



Trái với mong đợi sau khi có thông tin điều chỉnh rổ tính của các chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài giảm giao dịch rất đáng chú ý sáng nay. Chỉ xuất hiện vài chục ngàn đơn vị được mua tại GAS, HPG, HSG, IJC, SBT. Không rõ khối ngoại có bán ra hay không nhưng với thanh khoản quá thấp trong rổ này, khả năng cũng không bán được nhiều.



Sàn Hà Nội sáng nay chứng kiến sự thất bại của nhóm cổ phiếu đầu cơ. Ngoài việc các cổ phiếu lớn suy giảm, nhóm đầu cơ tạo nên không khí giao dịch rất đáng ngại. BVS, LAS, PVC, PVX, SCR, VND nằm trong số giảm quá 2%. Đặc biệt PVX giảm tới 5,41% và SCR giảm 5,45%. Ngoài ra ACB giảm 0,65%, SHB giảm 3,08%, PVS giảm 2,35%, KLS giảm 1,23%, VCG giảm 1,98%.



HNX-Index bốc hơi 1,59% và HNX30-Index giảm 1,74%. Sự phụ thuộc quá nhiều vào rổ cổ phiếu lớn đã khiến HNX giao dịch kém hơn HSX nhiều. Tuy nhiên thanh khoản của HNX sáng nay tăng 27%, chủ yếu do phiên trước giao dịch quá kém.



Không nhiều điểm tích cực trong sáng nay dù HSX vẫn có 10 mã trần, 22 mã tăng và 19 mã sàn, 133 mã giảm. HNX có 8 mã trần, 21 mã tăng và 22 mã sàn, 74 mã giảm. Số cổ phiếu tăng đều nằm trong số vốn hóa nhỏ, thanh khoản yếu.





