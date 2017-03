Chứng khoán tại thị trường Mỹ đang mất giá mạnh

Đây là diễn biến trái ngược với những kết quả khá lạc quan của các phiên giao dịch trong tuần trước.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết đến cuối ngày 11/6, nhóm chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn lớn giảm 143 điểm, tương đương 1,1%, xuống còn 12.411 điểm.



Chỉ số tổng hợp Nasdaq và chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí còn mất giá mạnh hơn, lần lượt là 1,7% và 1,3%.



Cổ phiếu của các tập đoàn tài chính mất giá mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu Dow Jones, trong đó cổ phiếu của Ngân hàng Mỹ giảm tới 3,7%.



Trước đó, trong phiên giao dịch buổi sáng, giá của ba nhóm cổ phiếu chủ lực này đều tăng từ 0,7% đến 0,9%.



Tuần trước, cả ba nhóm cổ phiếu nói trên đều có 4 phiến giao dịch liên tiếp tăng giá, trong đó Dow Jones tăng tổng cộng 3,6%, Nasdaq tăng 3,9% và Standard & Poor 500 tăng 3,5%. Đây là mức tăng giá mạnh nhất của cả ba loại cổ phiếu này trong một tuần kể từ đầu năm 2012.



Theo ông James Dailey, Giám đốc công ty “TEAM Financial Asset Management,” gói cứu trợ 126,5 tỷ USD mà EU dành cho Tây Ban Nha tuy lớn hơn mức chờ đợi, nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa tin tưởng vào hiệu quả của gói cứu trợ này.



Gói cứu trợ trên tuy đã “xua tan được một đám mây bao phủ hệ thống tài chính toàn cầu,” nhưng cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu vẫn chưa thể giải quyết được, chưa nói tới chuyện Hy Lạp do bế tắc chính trị có nguy cơ rút khỏi Eurozone.



Ngoài những nguyên nhân trên đây, một số nhà đầu tư cho biết họ cũng lo lắng trước việc các công ty Mỹ, do khó khăn của thị trường châu Âu, đang vật lộn tìm cách để tăng doanh thu.





