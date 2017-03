Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm hôm qua trong bối cảnh đà tăng của thị trường trong tháng 12 năm nay mạnh nhất trong gần 20 năm qua.

Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu được mua và bán không lớn trước kỳ nghỉ năm mới. Nhiều nhà đầu tư đã chấm dứt giao dịch trong năm nay từ đầu tuần. Chỉ có 2,3 tỷ cổ phiếu được trao tay tại Sở Giao dịch chứng khoán New York, trong đó cứ 7 cổ phiếu tăng giá thì có 3 cổ phiếu giảm.

Do không có thông tin mới về nền kinh tế hoặc thông tin quan trọng về doanh nghiệp, giới đầu tư hướng sự quan tâm tới đợt bán trái phiếu mới nhất của chính phủ. Giá cổ phiếu và cả trái phiếu chính phủ đều đi lên nhờ tỷ lệ giao dịch thành công cao. Tâm trạng hưng phấn của giới đầu tư vẫn được duy trì nhờ những thông tin tích cực về nền kinh tế và lợi nhuận của giới doanh nghiệp trong vài tuần qua.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 0,1%, còn Nasdaq nhích thêm gần 0,2%. Từ 1-29/12, chỉ số S&P 500 đã lấy thêm 6,7% - mức cao nhất kể từ năm 1991. Giá cổ phiếu của 80% nhóm công nghiệp tham gia chỉ số S&P 500 tăng.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc xanh tràn ngập phần lớn thị trường chứng khoán châu Âu. Chỉ số DAX của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt tăng 0,33% và 0,73%. Tuy nhiên, chỉ số FTSE 100 của Anh mất 0,23%.

Mặc dù mất điểm, song hôm qua FTSE 100 đóng cửa với số điểm 5.995,27. Đây là lần đầu tiên chỉ số này nhích gần tới ngưỡng tâm lý 6.000 điểm trong vòng 30 tháng nhờ tâm trạng hưng phấn của giới đầu tư sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh.

Phần lớn chỉ số chứng khoán châu Á đi lên do giới đầu tư không còn lo ngại về quyết định tăng lãi suất lần thứ hai của Trung Quốc trong vòng chưa đầy ba tháng. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản và NSE của Ấn Độ lấy thêm 0,5% và 1,07%, còn Shanghai Composite và Hang Seng của Trung Quốc lần lượt tăng 0,68% và 1,54%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi nhích thêm 0,5% nhờ đà tăng giá của các cổ phiếu xây dựng và bán lẻ. Tuy nhiên, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,18%. Sắc đỏ cũng hiện diện tại thị trường New Zealand và Đài Loan.

Giá USD giảm 0,7% so với chỉ số của 6 đồng tiền chủ chốt. Tại thị trường New York, giá euro tăng từ 1,3116 lên 1,3142 USD. Euro cũng tăng giá so với đồng yen. Giá euro tăng sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu tuyên bố các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực đồng euro đã vay nhiều hơn trong tháng 11. Hiện tượng này cho thấy hệ thống tài chính châu Âu đang dần quay trở lại trạng thái bình thường bất chấp cuộc khủng hoảng nợ.

Trong các phiên giao dịch buổi sáng, giá vàng tăng nhẹ. Nhưng trong các phiên giao dịch buổi chiều giá vàng lại tụt về mốc ban đầu, đạt 1,413 USD mỗi ounce. Ngược lại, giá dầu tiếp tục tăng thêm 0,04% lên mức 91,16 USD mỗi thùng.

Theo Minh Việt (VNE)