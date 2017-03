Chứng khoán thế giới khởi sắc phiên cuối tuần

Chứng khoán thế giới khởi sắc trong phiên cuối cùng của tháng 2 - Ảnh: Bloomberg

* Giá dầu thô tăng 9,3% trong tháng 2

Dù mức tăng không lớn, nhưng các chỉ số chứng khoán khu vực châu Á đã góp phần mở đầu cho những tin vui nối tiếp tin vui trong phiên cuối tuần của chứng khoán thế giới.

Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng nhẹ 0,24%, lên mức 10.126,03 điểm; trong khi đó, HSI của Hồng Kông tăng 209,13 điểm, tương đương tăng 1,03%, lên thành 20.608,7 điểm.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng nhẹ 0,45%; Straits Times (Singapore) tăng 0,06%. Riêng chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) lại một lần nữa đi ngược đà của khu vực, giảm nhẹ 0,28%.

Tiếp đó là khu vực châu Âu, giá đồng, vàng, nhôm tăng giúp cho cổ phiếu của các công ty khai mỏ và sản xuất nguyên liệu thô được giá. Các thị trường trong khu vực nhờ đó mà tăng điểm. Thêm vào đó, Đức cho biết đang xem xét khả năng tham gia vào kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp của Liên minh châu Âu (EU) thông qua việc mua trái phiếu nhà nước.

Các chỉ số chứng khoán tăng khá tốt, cụ thể: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,45% lên thành 5.354,52 điểm; DAX (Đức) tăng 1,2%, lên mức 5.598,46 điểm; CAC 40 của Pháp tăng mạnh mẽ 1,87%, chốt phiên ở mức 3.708,8 điểm. IBEX 35 của Tây Ban Nha cũng tăng tới 2,05% trong khi Athex Composite Share của Hy Lạp tăng 2,17%. Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,03% trong phiên cuối tuần này.

Tại Mỹ, phiên cuối tuần là sự giằng co giữa hai xu hướng tăng - giảm điểm bởi sự tác động của các thông tin tốt - xấu được công bố đan xen nhau.

Hiệp hội chuyên viên địa ốc Liên bang (NAR) cho biết doanh số bán nhà xây sẵn tại Mỹ trong tháng 1.2010 đã giảm 7,2%, đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp của lĩnh vực này. Bù lại, Viện Quản lý cung ứng (trụ sở tại Chicago) cho biết kinh tế Mỹ trong quý 4.2009 đã tăng trưởng 5,9% (so với cùng kỳ năm 2008), cao hơn số liệu đưa ra hồi tháng 1. Chỉ số đo mức độ tăng trưởng kinh tế do viện này công bố đã tăng lên 62,6 điểm, so với mức 61,5 điểm hồi tháng trước.

Cổ phiếu hai ngành tài chính - ngân hàng và y tế tăng khá tốt phiên này. Cổ phiếu JPMorgan tăng 3,3%; cổ phiếu Merck & Co và UnitedHealth Group tăng tối thiểu 0,8%. Riêng cổ phiếu của đại gia ngành bảo hiểm AIG lại giảm mạnh 10% sau khi công bố thua lỗ 8,87 tỉ USD trong 3 tháng cuối năm 2009.

Tổng kết phiên cuối tuần, chỉ số S&P tăng nhẹ 0,1% lên thành 1.104,49 điểm. Chỉ số thị trường này đã để mất 0,4% trong tuần này, tuy nhiên, thành tích ghi được trong tháng 2 vẫn khá tốt, tăng 2,9%. Dow Jones tăng 4,23 điểm lên mức 10.325,26 điểm.

* Lạc quan về khả năng nhu cầu tiêu thụ năng lượng dầu mỏ đang trên đà hồi phục đã giúp giá dầu thô tại New York tăng gần 2% trong phiên cuối tháng 2 (kết thúc rạng sáng nay, 27.2, giờ VN).

Giá dầu thô giao tháng 4 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) chốt phiên ở mức 79,66 USD/thùng, tăng 1,49 USD, tương đương tăng 1,9% so với phiên trước đó.

Tổng kết tuần này, giá dầu thô tại New York giảm nhẹ 0,5%, còn trong cả tháng 2, thị trường dầu thô tại đây vẫn đạt thành tích tăng 9,3% về giá, tăng mạnh nhất kể từ tháng 5.2009.

Các chuyên gia thuộc ngân hàng JPMorgan Chase dự báo giá dầu thô WTI giao dịch tại NYMEX sẽ đạt mức trung bình là 83,5 USD/thùng trong năm nay; đồng thời nâng dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu năm nay thêm 110.000 thùng, lên mức 86,3 triệu thùng/ngày.

Tăng trưởng GDP của Anh trong 3 tháng cuối năm 2009 tăng 0,3% so với quý 3 cũng giúp cho giá dầu Brent tăng nhẹ. Giá dầu thô Brent giao tháng 4 tại Anh tăng 1,3 USD, tương đương tăng 1,7%, chốt phiên ở mức 77,59 USD/thùng.

* Giá vàng giao tháng 4 tại NYMEX chốt phiên cuối tuần này ở mức 1.118,9 USD/ounce, tăng 10,4 USD, tương đương tăng 0,94% so với phiên trước đó.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật tại New York ở mức 1 EUR đổi 1,3632 USD, 1 USD đổi được 88,96 JPY, ghi nhận lúc 16 giờ 59 (26.2, giờ địa phương)

Theo Duy Trần (TNO, Bloomberg, Reuters)