Chứng khoán “thủng đáy” 500 điểm!

Thị trường chứng khoán đã liên tiếp giảm sàn. Chỉ số VN-Index và HASTC-Index thường xuyên lập đáy mới trong hai tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN-Index đã xuyên thủng đáy 500 điểm, xuống còn 497,25 điểm. HASTC-Index cũng thủng ngưỡng 170 điểm đóng cửa ở mức 166,57điểm. Cách đây vài tháng ít ai nghĩ tới điều đó.

Trước diễn biến trên, cuối giờ chiều hôm qua, Ủy ban Chứng khoán nhà nước có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu giảm biên độ dao động giá chứng khoán kể từ ngày 27-3. Trong đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ hạ biên độ tăng giảm từ 5% xuống còn 1%. Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng được tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu từ 10% xuống 2%. Ủy ban Chứng khoán nhà nước giải thích quyết định dựa vào khoản 1, Điều 37 Luật Chứng khoán.

Đến giờ mới phản ứng là quá chậm

Quyết định này ngay lập tức gây chấn động thị trường chứng khoán và gây lo ngại cho nhà đầu tư. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết đây là “bệnh” phản ứng chậm của cơ quan nhà nước. Tại sao nhà nước không phản ứng khi thị trường đang ở 600 điểm, khi các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo cần có giải pháp căn cơ hơn. Trong khi nhà nước mới chỉ đưa ra giải pháp cho Tổng Công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua vào để hy vọng thị trường đi lên. Còn bây giờ thị trường cũng giống như nhà đang cháy rôi mới cuống lên tìm cách chữa cháy. Giải pháp hạ biên độ xuống 1% cũng gần giống như đóng cửa thị trường là có lợi hơn đôi chút.

Theo tiến sĩ Dương, thị trường chứng khoán Việt Nam phụ thuộc vào tâm lý đám đông. Cho nên, trong khi các công ty niêm yết vẫn làm ăn tốt thì chứng khoán vẫn cứ giảm là vì nhà đầu tư mất niềm tin nên họ bán ra ồ ạt. Vì vậy, trong lúc này Ủy ban Chứng khoán nhà nước cần lên truyền hình để giải thích cách làm của mình cho công chúng hiểu lý do tại sao lại hạ biên độ tăng giảm cổ phiếu phiếu hàng ngày xuống 1%, kéo dài trong thời gian bao lâu? Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng phải đưa ra được các giải pháp để hỗ trợ thị trường, đặc biệt là làm trong sạch, lành mạnh môi trường kinh doanh chứng khoán để nhà đầu tư yên tâm. Nhà nước cần tỏ rõ thái độ của nhà nước với các cuộc IPO thế nào? Nhất là IPO các ngân hàng đã có lộ trình sẵn. Giải quyết rõ ràng tình trạng doanh nghiệp đua nhau phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu. Còn nếu hạ biên độ mà không có biện pháp nào khác thì bệnh vẫn còn nguyên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, đại diện Công ty Chứng khoán Hoàng Kim cho biết giảm biên độ tăng giảm của hai sàn xuống nhằm ngăn chặn đà xuống giá, làm giảm lượng bán ra cổ phiếu. Đây là biện pháp can thiệp hành chính, khi nhà đầu tư bán ra mà không bán ra được sẽ làm cho họ chán nản và không bán ra nữa. Nhưng biện pháp này chỉ nên làm ngắn hạn, chỉ trong vòng một tuần chẳng hạn, coi như thuốc thử cho thị trường, không nên kéo dài. Không thể làm dài hạn sẽ làm cho thị trường chứng khoán nguội đi, khi đó vực dậy cũng rất khó. Hơn nữa, thị trường thế này sẽ làm cho nhà đầu tư nước ngoài phải tính lại kế hoạch giải ngân của mình. Trong thời gian vừa qua họ rất hạn chế rót vốn vào chứng khoán mà tăng đầu tư vào trái phiếu nhiều hơn.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC cũng nhận định tình hình hiện nay nhà nước cần có chính sách làm sao giảm lượng bán ra của các công ty chứng khoán và các ngân hàng. Cần có cơ chế làm sao dung hòa lợi ích để cho các công ty chứng khoán và ngân hàng yên tâm không bán nữa, nhằm ngăn chặn được chốt giảm. Nếu không với tâm lý thu hồi nợ, của nhà đầu tư để thu hồi vốn sẽ là sức ép buộc các công ty chứng khoán phải bán ra vì càng giữ càng lỗ.

Nhà đầu tư giật nảy mình

Trên mạng nhà đầu tư có nicname Lantv...@yahoo cho biết sẽ còn mỗi ngày hôm nay để mọi người tháo chạy. Còn những nhà đầu tư nào chưa chạy kịp thì coi như cổ phiếu của mình bị “tạm giam” ở sàn. Việc làm này hoàn toàn không có thông lệ từ trước đến nay. Cho nên phiên hôm nay mọi người sẽ chạy mà bên mua sẽ rất ít. Dự đoán giá trị giao dịch sàn TP.HCM còn khoảng 200 tỷ đồng, nhiều cổ phiếu không có giao dịch. Sàn Hà Nội sẽ thấp hơn. Với biên độ tăng giảm 1% mỗi ngày nhà đầu tư không có lời, do phí môi giới cũng 1%, lợi nhuận tối đa cũng 1%. cho nên thị trường sẽ gần như “đóng băng”, không thể mua vào rồi bán như trước. “Tình trạng này chỉ làm cho tâm lý nhà đầu tư bị ức chế nhiều hơn mà thôi. Tôi sẽ bán ra khi nào không bán được nữa mới thôi. Kiểu này chắc thị trường sẽ giảm còn lâu dài”, Lantv...@yahoo lo ngại.

Nhà đầu tư Nguyễn Phương Bình trên sàn ACBS nhận định, đây là tin cực xấu với thị trường. Lúc này không nên giảm biên độ giao dịch xuống 1% ở sàn TP.HCM và 2% ở sàn Hà Nội. Do khi giảm sẽ làm cho tính thanh khoản cổ phiếu giảm, đầu tư vào cổ phiếu không còn hấp dẫn. Nếu so với gửi tiền tiết kiệm 1%/tháng, việc đầu tư chứng khoán càng trở nên rủi ro hơn mà lợi nhuận kỳ vọng cũng thấp hơn. Vì muốn mua một chứng khoán A bất kỳ phải mất một tuần, T+3 mua vào và T+3 bán ra, trừ phí giao dịch hai đầu mua bán từ 0,5%-0,6% thì thực tế lợi nhuận một tuần kiếm được có 0,4%, chưa kể rủi ro cao như không khớp lệnh, giá xuống. Cho nên gửi tiền tiết kiệm an toàn hơn, chắc thắng 1%/tháng.