Chứng khoán toàn cầu lao đao vì quyết định của FED

Tại Phố Wall (New York), các chỉ số chứng khoán đồng loạt đi xuống phiên thứ ba liên tiếp, sau khi FED giữ nguyên chính sách tiền tệ - động thái hoàn toàn gây thất vọng vì trước đó giới đầu tư đã hy vọng rất nhiều về gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3) của FED, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ.



Chứng khoán Phố Wall đã tăng khá lúc đầu phiên 1/8, nhờ số liệu tốt hơn dự kiến của lĩnh vực việc làm tại Mỹ, song thông báo của FED đã làm tiêu tan tất cả. Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 32,55 điểm xuống 12.976,13 điểm. Phiên cuối tuần trước là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2012, chỉ số này giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 13.000 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,29% xuống 1.375,32 điểm.



Theo chuyên gia Chris Low thuộc FTN Financial, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc FED ngày 1/8 đã gây thất vọng với thông báo không có QE3, cũng như sẽ không mở rộng việc chỉ đạo lãi suất cho đến cuối năm 2014, trong khi thị trường dự kiến lãi suất sẽ vẫn duy trì ở mức như hiện nay cho đến giữa năm 2015.



Mở cửa phiên 2/8 tại châu Á, hai sàn chứng khoán của Trung Quốc là Hong Kong và Thượng Hải cũng chuyển sang màu đỏ, sau quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ của FED. Tại Hong Kong chỉ vài phút sau khi mở cửa, chỉ số Hang Seng giảm 64,93 điểm xuống 19.755,45 điểm và tại Thượng Hải, chỉ số Composite cũng giảm ngay 1,59 điểm xuống 2.121,77 điểm.



Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản lại khá vững vàng trước sức ép từ quyết định gây thất vọng của FED. Sáng cùng ngày tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 thậm chí tăng nhẹ 1,04 điểm lên 8.642,89 điểm.



Còn tại châu Âu, chứng khoán lục địa già gần như bị mất phương hướng trong phiên 1/8, trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra quyết định về chính sách vào cuối ngày.



Sự lên xuống thất thường của chứng khoán khu vực được giới phân tích lý giải rằng, đó là do mọi con mắt đều đổ dồn vào quyết định sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nhất là sau khi lãnh đạo ngân hàng này, ông Mario Draghi, cam kết sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đồng tiền chung châu Âu.



Chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,38% lên 5.712,82 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,91% lên 3.321,56 điểm. Tuy nhiên, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,26% xuống 6.754,46 điểm và chứng khoán Madrid cũng đánh mất 0,27%.





Theo Trang Nhung (TTXVN)