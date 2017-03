Chứng khoán toàn cầu vẫn "lình xình" đi ngang

Nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu vào cuối tuần của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: indian-commodity.com)



Theo Thùy Chi (TTXVN)



Hai trong số ba thị trường chủ chốt của khu vực giảm điểm ngay từ lúc mở phiên là Hong Kong và Nhật Bản, với các mức giảm lần lượt là 0,66% và 0,09%. Riêng Shanghai Composite của Thượng Hải lại tăng 0,14% (2,84 điểm) lên 2.056,08 điểm.Đêm trước (29/8) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng "nhì nhằng" phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn chờ đợi bài phát biểu vào cuối tuần của Chủ tịch Bernanke, trong khi các số liệu mới nhất cho thấy bức tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tốt xấu đan xen.Đóng cửa phiên 29/8, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, song các mức tăng đều khá nhẹ, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích thêm 4,49 điểm, tương đương tăng 0,03%, lên 13.107,48 điểm; S&P 500 tăng không đáng kể 1,19 điểm (0,08%) lên 1.410,49 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 4,05 điểm (0,13%), lên mức 3.081,19 điểm.Giao dịch nhìn chung vẫn ảm đạm như hai phiên trước, do các nhà đầu tư vẫn có tâm lý chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Bernanke, bất chấp các số liệu kinh tế chủ yếu là tích cực.Về mặt tích cực, thị trường đón nhận thông tin về tăng trưởng GDP quý II được điều chỉnh tăng từ mức 1,5% trước đó lên 1,7%, cùng doanh số bán nhà tăng trong tháng 7. Tuy nhiên, theo nghiên cứu về các nền kinh tế khu vực được đăng trong cuốn "Sách Be" của FED - một đóng góp quan trọng cho các quyết định về chính sách, thì bức tranh tăng trưởng đã kém sáng sủa hơn so với báo cáo hồi tháng 7, đặc biệt là trên thị trường việc làm.Cùng ngày tại châu Âu, chứng khoán lục địa già phần lớn mất điểm đi xuống do các nhà đầu tư bán ra chốt lời và chờ đợi bài phát biểu của ông Bernanke.Đóng cửa phiên 29/8, hai trong số ba chỉ số chính của châu Âu giảm điểm là FTSE 100 của Anh (mất 0,56% xuống 5.743,53 điểm) và CAC 40 của Pháp (giảm 0,51% về 3.413,89 điểm), riêng DAX 30 của Đức lại tăng 0,11% lên 7.010,57 điểm.Tâm điểm chú ý của các thị trường hiện nay là bài phát biểu mà Chủ tịch FED sẽ đọc tại phiên họp thường niên của các thống đốc ngân hàng trung ương các nước tại Jackson Hole, Wyoming (Mỹ), vào ngày 31/8, được hy vọng là trong đó ông sẽ đưa ra các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi trong một bài viết mới đây cho tờ tuần tin Die Zeit của Đức đã nói rằng ECB sẽ làm mọi việc cần thiết để đảm bảo bình ổn giá cả, nhưng có thể sẽ không có các giải pháp ngoại lệ.