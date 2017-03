Chứng khoán TQ lao dốc: Việt Nam cần làm gì?

Chứng khoán lên xuống thất thường Sau khi giảm mạnh vào hôm trước, ngày 25-8 thị trường chứng khoán trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn lên xuống thất thường. Vào buổi sáng nhóm cổ phiếu ngân hàng hồi phục và đóng vai trò dẫn dắt thị trường như VCB, BID, CTG, MBB, ACB… Riêng các mã ngành dầu khí như GAS, PVD, PVS, PVC, PGS dù còn chịu nhiều áp lực do giá dầu thế giới giảm cũng đã có dấu hiệu tăng trở lại. Trong ngày hôm qua nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn, tập trung chủ yếu ở HSX. Riêng rổ VN30 đã bị bán ròng tới 5,1 tỉ đồng. Cùng ngày, giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Chốt phiên giao dịch cuối ngày, vàng SJC mua vào 34,6 triệu đồng/lượng, bán ra 35,15 triệu đồng/lượng. YT Mất hàng tỉ USD vì giá dầu tuột dốc Giá dầu thô thế giới giảm mạnh, lập mốc kỷ lục mới trong suốt mấy năm qua đã ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu dầu thô của VN. Đặc biệt ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách năm 2015. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7 lượng xuất khẩu dầu thô đạt 5,44 triệu tấn, tăng 1,5%. Nhưng do giá dầu thế giới bình quân giảm tới 47,8% nên giá trị xuất khẩu chỉ đạt 2,46 tỉ USD, giảm 47,1% (tương ứng giảm 2,18 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, tại phiên họp liên bộ về điều hành kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh khẳng định giá dầu cứ giảm 1 USD/thùng thì VN mất gần 1.000 tỉ đồng. Nếu chạm ngưỡng 40 USD/thùng, VN sẽ giảm thu gần 70.000 tỉ đồng. Theo chuyên gia kinh tế-TS Lê Đăng Doanh, việc giá dầu thế giới giảm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế trong nước. Đặc biệt ảnh hưởng đến khoản thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, toàn bộ nền kinh tế VN sẽ có lợi khi giá dầu thế giới giảm. Vì khi giá dầu giảm sẽ kéo theo việc giảm giá xăng, phân bón, chất dẻo, sợi... Như vậy, VN có thể sẽ được lợi 1%-2% GDP từ việc giảm giá các mặt hàng này. TRÀ PHƯƠNG Không quá lo lắng Thị trường chứng khoán VN chưa phải là một yếu tố quyết định đối với nền kinh tế VN. Do vậy những biến động trên thị trường này mấy ngày qua chưa thực sự đáng để lo lắng. Về tỉ giá VNĐ và USD trên thị trường tự do tăng lên là do tâm lý đám đông lo lắng trước những biến động của kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng đến VN. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng về điều này vì thị trường sẽ điều tiết ở mức hợp lý. Trong khi đó, do đã đối mặt với những biến động của kinh tế thế giới nhiều lần nên Chính phủ cũng đã có những kịch bản ứng phó phù hợp với nội lực của nền kinh tế. Điều cần thiết trong lúc này là Chính phủ phải có những dự báo dài hạn, khả tín để người dân tin tưởng vào những quyết sách trong điều hành kinh tế. GS LƯU BÍCH HỒ