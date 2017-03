Chứng khoán trên toàn cầu "dè dặt" khởi sắc trở lại

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 0,36% (+67,98 điểm) lên 18.734,38 điểm. Tương tự tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa cũng tăng 0,62% (+53,47 điểm) lên 8.616,85 điểm.



Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại đi ngược xu hướng đó khi mở cửa giảm nhẹ 0,12% (tương đương mất 2,82 điểm), xuống 2.348,15 điểm.



Các nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ đợi các chính sách kính thích nền kinh tế nước này, vốn đang tăng trưởng chậm lại khi số liệu về sản xuất công nghiệp trong tháng 5 khá yếu kém.



Theo số liệu sơ bộ vừa được công bố ngày 24/5, chỉ số quản lý sức mua (PMI) tháng 5 của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm tháng thứ 7 xuống mức 48,7 (so với mức 49,3 của tháng 4) do xuất khẩu tiếp tục co lại.



Đêm trước (24/5) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng đã lấy lại được sắc xanh sau nhiều phiên lao dốc. Tuy nhiên, bất chấp việc trước đó trong cùng ngày, các thị trường chứng khoán lớn của châu Âu đã tăng khá mạnh, các nhà giao dịch Mỹ vẫn tỏ ra khá dè dặt trước các số liệu kinh tế trong nước cũng như trước bức tranh còn chưa rõ ràng của Khu vực Eurozone.



Đóng cửa phiên 24/5, Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 33,60 điểm (+0,27%) lên 12.529,75 điểm; S&P 500 ghi thêm 1,82 điểm (+0,14%) lên 1.320,68 điểm, song chỉ số công nghệ Nasdaq vẫn để mất 10,74 điểm (-0,38%) xuống 2.839,38 điểm.



Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng bật tăng trong bối cảnh đồng euro chìm sâu xuống các mức thấp trong gần hai năm qua, song các cổ phiếu đã chạm tới ngưỡng phục hồi kỹ thuật sau chuỗi ngày dài trượt dốc mạnh vừa qua.



Tuy nhiên, đà tăng còn "ngập ngừng" vì thiếu vắng những thông tin hỗ trợ mang tính dẫn dắt. Hơn nữa, giới đầu tư cũng vẫn còn lo ngại về tình hình Hy Lạp khi cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không đưa ra được một kế hoạch cụ thể để giữ Hy Lạp ở lại Khu vực Eurozone.



Đóng cửa phiên 24/5, cả ba chỉ số chính của khu vực đều hồi phục, với FTSE 100 của London tăng tới 1,59% lên 5.350,05 điểm; DAX 30 của Đức tiến thêm 0,48% lên 6.315,89 điểm, và CAC-40 của Paris vọt 1,16% lên 3.038,25 điểm.





Theo Thùy Chi (TTXVN)