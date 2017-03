Chứng khoán tụt dốc: càng cứu càng rối

Trên các diễn đàn hay những trang web về chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ ý kiến bất bình khi cho rằng thị trường chứng khoán lên xuống bát nháo, không theo một quy luật nào như hiện nay là do sự điều hành thụ động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Chính sách quá chung chung

Chị Nguyễn Thị Hoa, nhà đầu tư ở sàn ACBR, cho rằng nguyên nhân khiến các nhà đầu tư hiện nay khủng hoảng và giá cổ phiếu sụt giảm liên tục là do sự can thiệp quá nóng vội vào thị trường của các cơ quan quản lý. Chỉ thị 03 là một ví dụ. Cuối năm 2006 và ba tháng đầu năm 2007, lúc chứng khoán nóng bừng bừng, các nhà đầu tư hồ hởi rủ nhau mở tài khoản thì Ngân hàng nhà nước tuýt còi bằng chỉ thị trên, buộc các ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán. Ngay lập tức, việc hạn chế nguồn cung tiền cộng thêm những điều chỉnh thị trường không hợp lý từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã khiến cổ phiếu niêm yết chìm sâu vào suy giảm.

Nhiều nhà đầu tư cũng cho rằng nguyên nhân đầu tiên là do cơ quan quản lý cứ chạy theo nhịp điệu lên xuống của VN-Index mà chưa có một sự định hình cụ thể để kênh huy động vốn này phát triển. Hậu quả là chứng khoán nóng cũng rối mà lạnh thì càng lúng túng hơn. Điều này có thể thấy khi thị trường điều chỉnh sâu về gần đáy 750 điểm, những chính sách vĩ mô đưa ra nhằm cứu chứng khoán như hoãn phát hành cổ phiếu, lùi IPO, nới lỏng cho vay chứng khoán... lại tới tấp công bố. Nhưng cái dở của các cơ quan quản lý cứ nói mà không làm nên nhà đầu tư mất niềm tin và hậu quả là cổ phiếu cứ rớt giá.

Giám đốc một công ty quản lý quỹ ở TP.HCM (đề nghị không nêu tên) cho rằng nguyên nhân một phần do tác động từ thị trường chứng khoán toàn cầu suy giảm, cộng thêm các thị trường khác như vàng, bất động sản bùng nổ. Nhưng theo ông này, yếu tố ngoại và hai thị trường vốn kia tác động không đáng kể, thị trường sụt giảm do những chính sách đưa ra quá chung chung, theo kiểu làm lấy lệ để đối phó nên các nhà đầu tư càng chán nản, thậm chí nhiều người chịu lỗ nặng bán tháo cổ phiếu ra.

Giám đốc một công ty chứng khoán nói thẳng, chứng khoán “đỏ lè” là do điều hành thị trường hiện nay rối, vì không dám đánh đổi, đột phá để tạo tính hấp dẫn. Cứ sợ dịch chuyển các dòng vốn, sợ thay đổi tỷ giá sẽ gây lạm phát nên giải pháp của các cơ quan quản lý cứ đi hàng hai, vừa muốn đẩy chứng khoán lên nhưng lại không dám cung tiền. Ngay như chuyện giãn IPO các doanh nghiệp lớn cũng chỉ là phương thức đối phó của cơ quan quản lý vì sẽ không giải quyết được gì và còn làm chậm quá trình cổ phần hóa. Ông này ví dụ, trong năm 2007 IPO của Việt Nam chỉ khoảng sáu tỷ USD, trong khi Trung Quốc là gần 60 tỷ USD mà Trung Quốc còn kiềm chế lạm phát được. Do đó không thể nói việc cung hàng như chúng ta là bội thực.

Một nguyên nhân khác là cung cách điều hành thị trường tréo ngoe, mạnh ai nấy làm giữa các cơ quan quản lý. Đơn cử như mới đây, khi một người có trách nhiệm ở Ủy ban Chứng khoán nhà nước phát biểu sẽ nới lỏng cho vay đầu tư chứng khoán thì ngay hôm sau, một vị có trách nhiệm ở Ngân hàng nhà nước lại phát ngôn với báo chí là không có việc này!

Màu đỏ tiếp tục ngự trị

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia chứng khoán Lê Đạt Chí cho rằng chứng khoán sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu và sẽ không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa nếu cách thức điều hành vẫn như hiện nay.

Ông Chí phân tích trong năm 2007, thị trường chứng khoán Việt Nam và Trung Quốc có điểm tương đồng là đều tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc biết điều tiết để vận hành thị trường phát triển bền vững. Họ cấm các doanh nghiệp niêm yết huy động vốn để đầu tư vào lĩnh vực tài chính, chỉ cho phép doanh nghiệp huy động đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Kết quả là thị trường chứng khoán Trung Quốc cho đến thời điểm này phát triển ngon lành và còn góp phần giúp nền kinh tế lớn này hạn chế lạm phát. Trong khi đó tại Việt Nam, cơ quan quản lý thả cửa cho doanh nghiệp niêm yết huy động vốn đầu tư tràn lan, nhất là đầu tư tài chính. Mà ai cũng biết đầu tư vào thị trường vốn, lợi nhuận thu về được xem là không bền vững. Do đó hiện nay dù các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh cuối năm lãi to, thậm chí vượt chỉ tiêu xa (phần lớn do các khoản đầu tư tài chính góp vào) nhưng không thuyết phục nhà đầu tư.

Đó là chưa nói nếu chiếu theo sụt giảm của cổ phiếu niêm yết, khi nhiều cổ phiếu rớt giá đến gần 50% như hiện nay thì các doanh nghiệp công bố lãi trên, tính gộp khoản đầu tư tài chính vào đã lỗ te tua.

Dự báo của ông Chí đưa ra là thị trường chứng khoán tập trung tiếp tục suy giảm và sẽ đỏ nhiều hơn xanh. Phải đến quý III mới có thể bật dậy trở lại, vì quý I đã không tăng do nhà đầu tư khủng hoảng tâm lý, còn quý II theo chu kỳ không phải là mùa chứng khoán bột phát.