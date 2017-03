Chứng khoán: Xanh hơn nhưng vẫn bất ổn

Dù phiên giao dịch ngày hôm qua (16-1) có xanh hơn nhưng ông Bùi Kiến Thành, cố vấn tài chính cao cấp của Tập đoàn tư vấn American International Group Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho rằng chúng ta cũng phải thấy được một điều rằng chỉ số tỷ lệ giá bán trên lợi nhuận (P/E) của thị trường chứng khoán Việt Nam đang quá cao.

800 điểm là vừa

. Chỉ trong vòng hai tuần, mức giá từ hơn 1.000 điểm đã rơi xuống còn 800. Hôm qua dù đã tăng gần 5% nhưng theo ông điều đó có hợp lý với thị trường chứng khoán Việt Nam hay không?

+ Nói chung về thị trường chứng khoán (TTCK) thì cái mà nhà đầu tư quan tâm nhất là tính hợp lý của giá bán chứng khoán trên thị trường. Hiện nay TTCK có tỷ lệ P/E chung là 40-50 lần, thậm chí có những mã chứng khoán bán lên tới 70-80 lần lợi nhuận nên không thể tồn tại được. Nếu tính một cách chính xác thì tỷ lệ P/E thật của TTCK Việt Nam không thể lên tới 40-50 lần.

Theo phân tích của các chuyên gia chứng khoán thế giới, nếu bình quân TTCK Việt Nam tăng chừng 20 lần thì VN-Index ở mức 800 điểm là hợp lý. Tuy nhiên, chỉ số P/E cũng còn phải được điều chỉnh theo từng doanh nghiệp. Sẽ có một số doanh nghiệp chấp nhận P/E cao, tuy nhiên nhiều đơn vị có tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân rất nhiều.

. Ông đánh giá như thế nào với việc thị trường mất giá quá lớn như thời điểm này?

+ Thời gian vừa qua có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam bán cổ phần ra với tỷ lệ quá lớn, nhất là lĩnh vực ngân hàng. Một số ngân hàng không phát triển được đến mức gấp đôi, gấp ba trong năm mà lại bán ra gấp đôi, gấp ba lần tổng số cổ phần. Sự tụt dốc vừa qua có thể được ví như một ly sữa được đổ thêm nước thì độ sữa sẽ bị loãng, kém chất lượng. Cung át cầu là vì thế.

Vấn đề của TTCK Việt Nam là ở chỗ vừa rồi bán ra rất nhiều cổ phần nhưng các công ty cổ phần có thực sự phát triển hay không. Đó là câu hỏi lớn dành cho các nhà quản lý và phát triển TTCK.

Còn việc P/E cao là do số người bán mua trên thị trường chứng khoán phần lớn là các nhà đầu tư cá lẻ, những người tới rồi mua vào ồ ạt rồi bán đổ bán tháo, bỏ chạy khỏi thị trường.

Những đợt IPO sắp tới giá sẽ không cao

. Vậy ông có thể dự báo trong một vài tháng tới, liệu với việc tung ra thị trường một lượng hàng chất lượng cao thì nhà đầu tư sẽ bình tĩnh hơn khi bỏ giá không?

+ Theo tôi, những đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của các doanh nghiệp lớn chủ chốt của ngành như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Dệt may Việt Nam... cũng không thể có mức giá bán khởi động cao được. Một điều rất lạ là nhiều khi Việt Nam rao bán với mức giá khởi động cao hơn rất nhiều so với mức giá mà thị trường chấp nhận. Do vậy, có nhiều trường hợp chỉ có rất ít nhà đầu tư tham gia, thậm chí chỉ có một nhà đầu tư đặt lệnh mua và đã phải hủy bỏ phiên đấu giá.

Mình đang đi ngược với thế giới vì các nước thường giá khởi động là rất thấp. Do vậy, có thể người ta mua mỗi ngày một lên, khi đó cổ phần của mình mới hấp dẫn. Bán giá cao mà mỗi ngày mỗi xuống thì cổ phần của mình không có thị trường thứ cấp được.

Thay Chỉ thị 03 cũng chỉ là tình thế

. Nhiều người lo ngại là thị trường đang tụt dốc không phanh, dù hôm qua đã tăng chút ít. Phải chăng mức tăng đó cũng không bền vững?

+ Như tôi đã phân tích ở trên, mức giá VN-Index xuống còn 800 điểm với TTCK Việt Nam không phải là sự cố đâu. Vì vậy, các cơ quan quản lý cũng không nên quá xúc động khi thị trường giảm. Điều đáng làm là nên chuẩn bị để đón các nhà đầu tư dài hạn. Hiện bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cổ phần hóa hơn 500 doanh nghiệp thì có bao nhiêu nhà đầu tư trong nước có vốn mà mua? Vậy đa số nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia.

Việc Ủy ban Chứng khoán cũng như Ngân hàng nhà nước đang bàn để thay thế Chỉ thị 03 không nên xem là giải pháp lâu dài. Các giải pháp tình thế chỉ làm giảm được phần nào tâm lý lo lắng của nhà đầu tư mà thôi. Theo tôi, vấn đề hết sức nghiêm trọng mà đáng lý ra Chính phủ phải có một hội đồng cố vấn đặc biệt. Cơ quan này gồm các chuyên gia hiểu biết thực sự về thị trường, giúp Chính phủ vạch ra những cơ chế, chính sách hợp lý hơn để thị trường phát triển lành mạnh, đúng với nghĩa của nó.

Theo tôi, không thể giao một cách hoàn toàn thị trường cho các chuyên gia của các bộ, ngành có chức năng quản lý như hiện nay.

Là một chuyên gia tài chính cao cấp, đã có hơn 40 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, ông Bùi Kiến Thành khuyên các nhà đầu tư cần phân tích kỹ những sản phẩm, thị phần, tiềm năng... của doanh nghiệp trước khi quyết định bỏ vốn. Nếu như không có đủ thông tin để nghiên cứu thì nên nhờ công ty chứng khoán có đủ thông tin phân tích, không nên bỏ tiền vào những việc làm mà không biết cụ thể sẽ như thế nào.