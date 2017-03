Chuỗi sản phẩm TH - Vì tầm vóc Việt

Đặc điểm chung của các sản phẩm TH:

* Đều được làm từ sữa tươi nguyên chất từ trang trại TH, giàu dinh dưỡng.

* Các nguyên liệu, hương liệu đều có nguồn gốc tự nhiên, không chứa chất bảo quản.

* Đa dạng về hương vị mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

* Các dưỡng chất bổ sung trong các sản phẩm sữa đều được nhập khẩu từ các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm uy tín hàng đầu thế giới.

* Chuỗi sản phẩm đầy đủ và đa dạng.

Kiến nghị minh bạch thị trường sữa

Ngày 6-8 TH True Milk đã gửi Công văn số 200/13-CV-MKT cho Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế nhằm khẳng định sản phẩm tươi sạch, hoàn toàn từ sữa tươi nguyên chất lấy từ trang trại TH, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm sữa TH True Milk và sữa chua TH True Yogurt có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, không nhập khẩu từ New Zealand.

Thị trường sữa thời gian qua liên tiếp xảy ra những sự cố, vấn đề liên quan đến các sản phẩm sữa, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tâm lý của người tiêu dùng. Vụ việc nguyên liệu sữa nhập khẩu bị nhiễm khuẩn này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc minh bạch thị trường sữa hiện nay. TH True Milk kiến nghị các cơ quan chức năng cần quy định rõ việc ghi xuất xứ nguyên liệu đầu vào trên bao bì sản phẩm, tiến hành kiểm tra, rà soát lại thị trường sữa, phân loại ngay tất cả sản phẩm đủ tiêu chuẩn lưu hành và cấm bán các sản phẩm sữa không đủ tiêu chuẩn lưu hành, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có để đảm bảo quyền lợi của NTD cũng như ổn định và tạo môi trường phát triển lành mạnh cho ngành sữa ở Việt Nam.