Chương trình bình ổn thị trường Tết: Giá mềm hơn thị trường 10%

Sở Công thương TP.HCM cho biết chương trình bán hàng dự trữ hàng Tết nhằm bình ổn giá theo kế hoạch đã chính thức áp dụng từ những ngày qua. Danh sách các điểm bán lẻ của chín doanh nghiệp tham gia cũng đã được Sở Công thương công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho người dân đến mua hàng giá rẻ trực tiếp.

Chốt lại mức % giảm giá

Ngay từ tháng 10-2008, Sở Công thương TP đã công bố kế hoạch dự trữ hàng Tết Kỷ Sửu, ngoài những mặt hàng thiết yếu như thịt, rau, củ quả... còn bổ sung thêm các mặt hàng dầu ăn, gạo, trứng gia cầm. Tổng số tiền là 409 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tham gia với mức dự trữ cao nhất là 190 tỷ đồng. Chín doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn này sẽ được nhà nước hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất bằng 0% trong thời gian sáu tháng.

Theo kế hoạch ban đầu thì các doanh nghiệp tham gia phải cam kết bán các mặt hàng tham gia bình ổn thấp hơn thị trường từ 5% đến 10%. Nhưng trong cuộc họp cuối cùng của UBND TP với các sở, ban, ngành thì TP đã có quy định lại. Trong đó, các doanh nghiệp phải thực hiện bán cho người dân với mức giá thấp hơn thị trường từng thời điểm tối thiểu là 10% chứ không phải dao động từ 5% đến 10% như kế hoạch ban đầu.

Ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Công thương, cho biết UBND TP đề nghị các quận, huyện kiểm tra việc tham gia bán hàng bình ổn thị trường theo nội dung được giao. Ngoài ra, UBND quận cũng phải có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về hàng hóa. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm các quy định như không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức...

Nhiều doanh nghiệp chưa giảm đúng ngày quy định

Các văn bản của UBND TP gửi đến các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp nêu rõ, doanh nghiệp phải đảm bảo số lượng, chất lượng mặt hàng tham gia bình ổn thị trường trong các tháng cao điểm trong dịp Tết.

Như vậy, theo quyết định này, tính đến ngày hôm qua (3-1), các doanh nghiệp đã phải chính thức bán hàng Tết giá rẻ cho người dân được tám ngày. Nhưng do tình hình sức mua chưa cao nên một số doanh nghiệp đã áp dụng bán giá ưu đãi muộn so với ngày quy định. Trong đó, Công ty TNHH Phú An Sinh áp dụng từ ngày 5-1 (tức chậm 10 ngày so với quy định), Công ty TNHH Ba Huân áp dụng ngày 10-1 (chậm 15 ngày)...

Riêng một số doanh nghiệp khác như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Saigon Co.op, Công ty Lương thực TP... thì Sở Công thương cũng chưa có câu trả lời về việc các doanh nghiệp này đã chính thức áp dụng giảm giá nguồn hàng dự trữ chưa.

Giải thích vấn đề này, ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty TNHH Phú An Sinh cho rằng thời gian áp dụng có thể du di. Vì doanh nghiệp nhận thấy thị trường hiện nay chưa vào thời điểm tiêu thụ cao. Vậy nên không cần coi nặng vấn đề thời gian, điều quan trọng là làm sao đảm bảo vào thời điểm khan hiếm của thị trường thì doanh nghiệp phải có mặt để bình ổn. Ông Minh cũng nhấn mạnh, chương trình bình ổn những năm trước cũng chung chung về thời gian như vậy. Vào thời điểm khan hiếm thì các quận, huyện sẽ vào cuộc kiểm tra.

Đại diện Công ty Ba Huân cho rằng: “Chúng tôi đã giảm giá 5% cách đây gần một tháng. Tuy nhiên, để áp dụng giảm giá theo chương trình của TP thì đến ngày 10-1 này (tức 15 tháng Chạp) sẽ chính thức có thêm một đợt giảm giá 10%. Chúng tôi giảm giá trước để kéo giá thị trường xuống”.

Về chuyện doanh nghiệp giảm giá trước nhưng lại chậm giảm giá đúng mức quy định của chương trình, theo ý kiến cá nhân ông Vòng A Lộc, đó là kế hoạch giảm giá riêng của mỗi doanh nghiệp, không thể đánh đồng với chương trình bình ổn chung. Bởi khi doanh nghiệp ký cam kết vay vốn thì TP đã nêu rất rõ thời điểm áp dụng. Những doanh nghiệp chưa làm đúng quy định ngày áp dụng thì thành phố cũng sẽ không có chế tài gì mà chỉ có làm cơ sở để lần sau xem xét doanh nghiệp đó khi đăng ký những chương trình sau nữa.

Theo chúng tôi, một vấn đề rất khó để xác định mà doanh nghiệp nêu ra hiện nay đó là TP kêu gọi doanh nghiệp cam kết giảm giá 10% so với giá thị trường nhưng lại không nêu rõ giá thị trường là giá nào. Vì nếu coi giá thị trường là các chợ lẻ thì cũng có nhiều doanh nghiệp đã bán thấp hơn giá đó từ rất lâu rồi.