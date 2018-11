Clip: Bắt giữ nam hành khách mang 3 khẩu súng từ Pháp về VN

Trước đó, đối tượng này đã cất giấu 3 khẩu súng ngắn và 4 hộp tiếp đạn (mặt hàng cấm) trong hành lý cá nhân mang theo trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, nhận thấy sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng hải quan, đối tượng này đã bỏ lại hành lý nhằm trốn thoát về Hà Nội.

Được biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Công an Quận Tân Bình xác minh, điều tra và tiến hành bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Vụ việc đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.