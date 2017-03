Có cần phải "cứu" thị trường chứng khoán?

Cũng trong chiều ngày hôm qua (4/3/2008), tại cuộc họp khẩn giữa Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán gồm gần 100 công ty chứng khoán và quản lý quỹ, với đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Hà Nội, 4 giải pháp cấp bách nhằm "cứu" thị trường đang tuột dốc đã được đưa ra. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Thứ nhất, việc VN-Index tuột dốc phần lớn là sự biến động của thị trường thứ cấp (thị trường giao dịch) chứ không phải của thị trường sơ cấp (thị trường phát hành). Thực chất, việc giá cổ phiếu đang đi xuống chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, mà chính xác ra là các nhà đầu cơ chứng khoán chứ không tác động đến tình hình tài chính và kinh doanh của các công ty niêm yết.

Các nhà đầu cơ chứng khoán đã thổi giá chứng khoán lên quá cao trong năm 2006 và 2007, đến nay, cổ tức thu được từ việc đầu tư không đáng là bao so với tiền lãi tiết kiệm (nếu họ mang số tiền đó gửi tiết kiệm) nên bây giờ mới chợt nhận ra là chứng khoán không phải là một thứ công cụ để "đổi đời" như nhiều người lầm tưởng.

Việc thị trường điều chỉnh xuống sâu như hiện nay, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, lại là điều không đáng lo vì mọi thứ cần được định giá đúng giá trị thật, kể cả chứng khoán.

Việc điều chỉnh thị trường như vậy, thậm chí, sẽ giúp tháo ngòi cho quả bom nổ chậm, giúp cho quả bong bóng của chúng ta an toàn hơn.Thứ hai, nhiều người cho rằng giá cổ phiếu giờ đây đã quá rẻ để mua?

Xin thưa rằng giá cổ phiếu không quá rẻ như mọi người nghĩ. Theo ngân hàng HSBC, chỉ số PE trên thị trường Việt Nam bây giờ là 13, là lý tưởng để mua vào. Liệu điều này có đúng? Trên thị trường quốc tế, lãi suất đồng USD, EUR, JPY.. chỉ dao động ở mức từ 1 – 5%/năm. Như vậy, nếu gửi tiền ngân hàng thì phải sau khoảng 15-20 năm mới có thể được gấp đôi (tính lãi kép).

Do đó, chỉ số PE vào khoảng 13 là lý tưởng (tức là nếu đầu tư chứng khoán thì sau 13 năm sẽ thu hồi được vốn gốc ban đầu và có lãi là chính chứng khoán chúng ta đang năm giữ). Tuy nhiên, với lãi suất VND luôn khoảng từ 9-12%/năm, chúng ta chỉ cần gửi tiền tiết kiệm trong vòng 8-9 năm là đã được gấp đôi.

Như vậy, chỉ số PE trên thị trường Việt Nam nói chung phải thấp hơn 8 thì đầu tư chứng khoán mới lợi hơn gửi tiền tiết kiệm.

Thứ ba, Việt Nam đang hướng theo nền kinh tế thị trường, vậy việc can thiệp để cứu thị trường có phù hợp các quy luật của một nền kinh tế thị trường dựa trên quan hệ cung cầu? Các giải pháp mà các nhà đầu tư đưa ra đều chỉ vì bảo vệ quyền lợi của chính mình và đi ngược lại quy luật của kinh tế thị trường.

Cần hiểu rằng Nhà nước không thể can thiệp thô bạo vào nền kinh tế như vậy. Việc tạm thời đóng cửa thị trường, ngừng giao dịch là các biện pháp phi thực tế và sẽ ảnh hưởng trầm trọng hơn đến nền kinh tế. Giải pháp tạm ngừng giao dịch một số chứng khoán gây bất lợi cho thị trường cũng là giải pháp tiêu cực mang tính chủ quan.

Giải pháp đề nghị Nhà nước mua lại một số cổ phiếu của các nhà đầu tư là phi thực tế. Ngoại trừ giải pháp giãn tiến độ IPO của các công ty Nhà nước là có thể chấp nhận được.

Thứ tư, chúng ta đang đối mặt với lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Còn thị trường suy giảm chỉ tác động đến một bộ phận các nhà đầu tư.

Do vậy, việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và chống lạm phát quan trọng hơn rất nhiều việc cứu thị trường thứ cấp nhất là khi hai việc này không thể làm cùng một lúc.

Chúng ta cần hiểu rằng việc các nhà đầu tư thua lỗ hiện nay chỉ đơn giản là việc người này móc tiền của người kia một cách hợp pháp chứ không phải do các công ty làm ăn thua lỗ trầm trọng. Như vậy cũng giống như trước đây mọi người cùng “thắng lớn” nhờ đầu cơ cổ phiếu chứ không phải là do các công ty làm ăn hiệu quả và do nền kinh tế phát triển đột phá

Thứ năm, trước khi sốt giá cổ phiếu, trong các năm 2002-2005, VN-index chỉ dao động trong khoảng 200-300 điểm nào có thấy ai kêu “cứu”. Giờy, VN-index vẫn còn cao gấp đôi thời điểm năm 2005. Vậy việc cứu thị trường thứ cấp có cần thiết? Trong thời điểm hiện tại nên ưu tiên "cứu" cái gì? Lạm phát hay TTCK?