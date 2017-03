Có điều kiện sẽ giảm giá ngay!

Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Xuân Chiến cho biết giá xăng dầu bình quân hiện nay là 114 USD/thùng, có giảm so với tháng 8. Bộ Công Thương sẽ cùng Bộ Tài chính theo dõi diễn biến giá thế giới, căn cứ vào đó tính toán các yếu tố thuế nhập khẩu. Nếu thấy đủ điều kiện, liên bộ sẽ chỉ đạo giảm ngay giá xăng dầu.

Tự quyết không phải “muốn làm gì thì làm”

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ một ngày trước (29-9), Thủ tướng đã có một số chỉ đạo quan trọng nhằm kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu. Thủ tướng yêu cầu tình hình Syria có phần dịu xuống, tác động tích cực đến giá dầu thô và xăng dầu thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương cần xem xét, chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu cân nhắc việc giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, ông Chiến cho biết dự thảo có năm chương và 40 điều. Trong đó điểm mới so với Nghị định 84 là thay đổi cách tính giá cơ sở, biên độ tăng giảm 5% so với giá bán lẻ thì DN được lên phương án điều chỉnh. Khi giá cơ sở giảm trong phạm vi 5% so với giá hiện hành, DN phải giảm giá tương ứng. Khi giá cơ sở tăng 5% so với giá bán lẻ, DN được quyền tăng giá bán lẻ tương ứng, đồng thời gửi phương án giá, quyết định điều chỉnh giá cho cơ quan quản lý.

Giá xăng dầu sẽ giảm trong những ngày tới? Ảnh: HTD

Ông lý giải thêm rằng việc giao cho DN tự quyết không có nghĩa DN “thích làm gì thì làm”. Việc tăng giảm giá luôn có sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước. Hiện mới ở dự thảo, Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến nên có thể có sự sửa đổi phù hợp hơn.

Về thời gian tính giá bình quân cơ sở, ông Chiến nói vẫn căn cứ vào giá thế giới bình quân 30 ngày. Tuy nhiên, việc tính toán giá bán lẻ không chỉ phụ thuộc 30 ngày, mà liên quan thuế, quỹ bình ổn, tình hình kinh tế vĩ mô… nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người tiêu dùng, Nhà nuớc và DN.

Nhiều ý kiến băn khoăn dự thảo nghị định mới vẫn còn mang tính xin - cho, vị này cho rằng: “Không đến mức độ nặng nề như vậy”. Việc điều hành nhất quán theo cơ chế thị trường nhưng phải từng bước chứ không phải áp dụng ngay trong thời điểm nhất định.

Chờ trả lời của Tân Tạo

Liên quan đến kiến nghị thu hồi dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương (Tập đoàn Tân Tạo), Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết quan điểm của Bộ là vẫn chờ câu trả lời cuối cùng của Tân Tạo.

Theo thứ trưởng, Bộ Công Thương và Tân Tạo đã có nhiều lần làm việc về hình thức đầu tư dự án. Tân Tạo đã đưa ra các hình thức đầu tư theo BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành), BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) với những điều kiện liên quan đến đảm bảo thu xếp vốn. Tuy nhiên, các phương án của Tân Tạo đưa ra đều đi kèm với các điều kiện chưa hề có tiền lệ. Vì vậy hình thức đầu tư theo kiến nghị của Tân Tạo khó được thông qua.

“Bộ đề nghị Tân Tạo đưa ra phương án đầu tư cụ thể cũng như hoàn chỉnh hồ sơ theo phương án đó. Đồng thời, Bộ vẫn dành cơ hội cho Tân Tạo để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho chủ đầu tư. Bởi tập đoàn này báo cáo đã chi ra một khoản tiền nhất định để chuẩn bị cho dự án. Trong trường hợp Tân Tạo thực sự không thực hiện được dự án, Bộ mới xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư khác” - ông nói.

Hồi đầu tháng 8-2013, tỉnh Kiên Giang đã gửi công văn đến Bộ Công Thương đề nghị xem xét xử lý dứt điểm đối với dự án Trung tâm Điện lực Kiên Lương do Công ty Năng lượng Tân Tạo do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư. Dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương đang tạm dừng thi công ba năm, chủ đầu tư để đất trống khiến người dân địa phương bức xúc do thấy đất bị thu hồi mà dự án không được triển khai xây dựng. Việc Trung tâm Điện lực Kiên Lương chậm triển khai gây thiệt hại đáng kể về kinh tế - xã hội cho tỉnh Kiên Giang, ảnh hưởng đến cả tổng sơ đồ điện VII tác động đến khả năng đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của toàn miền Nam.

TRÀ PHƯƠNG