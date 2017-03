Có hàng mà không bán là đầu cơ

Lập đường dây nóng chống đầu cơ Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn từ việc đối phó với nạn đầu cơ, gây “sốt ảo” gạo thời gian qua, đưa ra sáng kiến mỗi hiệp hội, ngành hàng, chi cục quản lý thị trường, các cơ quan truyền thông có đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin đầu cơ, không bán hàng, hạn chế số lượng, chọn đối tượng người mua, nâng giá, tin đồn... Khi tiếp nhận thông tin, quản lý thị trường phải kiểm tra ngay để “bêu đầu” làm gương, dập tắt hiện tượng đầu cơ, trấn an tâm lý người tiêu dùng. “Hiện tượng “sốt ảo” gạo vừa qua cũng có nguyên nhân từ tâm lý đám đông. Do đó, trấn an dư luận ngay là hết sức cần thiết. Ở tầm vĩ mô, Thủ tướng hoặc Chính phủ có động thái tuyên truyền, trấn an dư luận ngay sẽ đem lại hiệu quả trong chống và xử lý đầu cơ” - ông Phong nói.